07.33 - mercoledì 1 marzo 2023

A seguito del Consiglio del Partito Autonomista, svoltosi nella serata di ieri, martedì 28 febbraio, è convocata una conferenza stampa per:

MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023 ORE 11.15 C/O LA SEDE PATT DI TRENTO IN VIA DELLA MALVASIA 22

Simone Marchiori

Segretario politico PATT