PAT * ZONE MONTANE – MULTISERVIZI : «PUBBLICATO L’AVVISO PER PRESENTARE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, SCADENZA IL 31 OTTOBRE 2024»

10.05 - sabato 5 ottobre 2024

C’è tempo fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2024. Multiservizi: pubblicato l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse

È stato pubblicato nella sezione “News – Avvisi” del sito istituzionale della Provincia, l’avviso per presentare le manifestazioni di interesse per lo svolgimento di servizi di interesse economico generale (S.I.E.G.) da parte dei piccoli negozi di montagna, i cosiddetti ‘multiservizi’, nell’anno 2025.

Le imprese che gestiscono esercizi commerciali di dettaglio di generi alimentari e di prima necessità e operano in zone montane, in possesso dei requisiti previsti, hanno tempo fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2024 per presentare domanda.

Il bando fa seguito a quando stabilito dalla Giunta provinciale lo scorso febbraio con un provvedimento proposto dall’assessore al commercio Roberto Failoni.

La Provincia autonoma di Trento può affidare alle imprese che hanno manifestato interesse, previa verifica da parte dei Comuni competenti dei bisogni necessari presso la popolazione della località interessata, lo svolgimento dei multiservizi SIEG. A fronte dello svolgimento dei servizi, l’impresa incaricata, nel 2026, potrà richiedere e ottenere dalla Provincia un aiuto a compensazione dei costi sostenuti.

Gli aiuti economici ottenibili variano a seconda del numero di attività multiservizi SIEG erogate (è previsto un numero minimo di 4) e a seconda della presenza o meno tra le attività erogate dell’attività “servizi erogati in convenzione con enti pubblici”. Questi i termini:

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con 4 attività multiservizi: 13.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con più di 4 attività multiservizi: 16.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con 4 attività multiservizi, di cui una attività erogata in convenzione con enti pubblici: 17.000 euro

Aiuto per lo svolgimento di SIEG con più di 4 attività multiservizi, di cui una attività erogata in convenzione con enti pubblici: 20.000 euro.

Nel caso venga svolto anche il servizio sostitutivo di consegna della spesa in località diversa da quella dove ha sede l’unità operativa agevolata, che si trovi ad almeno 2 km di distanza e la località sia priva di dettagli di generi alimentari e di prima necessità, il contributo può essere elevato di 500,00 euro per località servita, fino a un massimo di due. In ogni caso, l’agevolazione annuale non può superare il limite di 28.000 euro, fissato dall’art. 61 della legge provinciale sul commercio.

Per informazioni: Servizio artigianato e commercio, tel. 0461 494 786

L’avviso è consultabile a questo link