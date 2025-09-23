PAT * “WIRED NEXT FEST TRENTINO“: «TRE GIORNI DI INNOVAZIONE -TECNOLOGIA – ENERGIE, A ROVERETO DAL 3 AL 5 OTTOBRE»

18.50 - martedì 23 settembre 2025

A Rovereto dal 3 al 5 ottobre si terrà la terza edizione del WIRED Next Fest Trentino, il grande festival diffuso dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali su economia, società, scienza e cultura.

Oltre 140 eventi diffusi in tutta la città e più di 170 ospiti provenienti dal mondo scientifico, culturale, politico ed economico, italiano e internazionale, per accendere le energie del futuro – tema dell’edizione 2025.

Tra i protagonisti spiccano Karen Hao, Giada Pistilli, Iginio Massari, Patrizia Mirigliani, Nello Cristianini, Tredici Pietro, Maurizio Ferraris, Michela Andreozzi, Immanuel Casto, Astra Taylor, Alfio Quarteroni, Giorgio Poi, Gli audio di mio padre, Alessandro Aresu, Alessia Vita, Fjona Cakalli, Giulio Boccaletti, Plestia Alaquad e molti altri.

ENERGIE è il tema chiave del festival: un invito ad agire e ripensare il nostro rapporto con il pianeta e la società, esplorando le forze umane, tecnologiche, ambientali che stanno trasformando il nostro tempo.

Al centro del dibattito ci saranno l’intelligenza artificiale, il green-tech, l’autonomia tecnologica dell’Europa e la competitività globale, l’automazione, le disuguaglianze, la sicurezza e la formazione.

Il vicepresidente Achille Spinelli ha sottolineato come le energie del Trentino siano quelle dell’innovazione e delle persone, confermando il primo posto in Italia nel Regional Innovation Scoreboard 2025.

Luca Zorloni, Head of Editorial Content WIRED Italia, ha evidenziato come il festival cerchi energie al plurale, per restituire a ciascuno un ruolo da protagonista, dove il futuro non è solo tecnologia ma anche umanità.

Il programma si articolerà in sei prospettive: Energie dei Dati e delle Intelligenze, Energie Creative, Energie Europee e Internazionali, Energie Sociali, Energie del Pianeta ed Energie Umane.

Numerose le location coinvolte a Rovereto: Piazza Malfatti, Palazzo del Bene, Teatro Zandonai, ex Manifattura Tabacchi, corso Bettini, TSpace, Ex Scuole Damiano Chiesa e il Planetario del Museo di Scienze e Archeologia.

Il festival prevede talk, incontri, workshop, laboratori, spettacoli, musica, exhibit ed installazioni, con un’attenzione particolare alle scuole del territorio attraverso un progetto di accompagnamento.

L’evento è realizzato in partnership con la Provincia autonoma di Trento e diversi altri partner istituzionali e privati, con il contributo di università, fondazioni e centri di ricerca.