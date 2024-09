PAT * WIRED NEXT FEST TRENTINO: FUGATTI, «QUESTO FESTIVAL DÀ UN GRANDISSIMO CONTRIBUTO AL MONDO DELLA RICERCA»

22.00 - venerdì 27 settembre 2024

Al teatro Zandonai di Rovereto il momento di inaugurazione con il presidete Fugatti e l’assessore Spinelli. Al via la seconda edizione. Dal palco del teatro Zandonai di Rovereto il presidente della Provincia autonoma di Trento, l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, assieme alla sindaca di Rovereto Giulia Robol, il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian e il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola hanno dato il via ufficialmente alla seconda edizione del Wired Nex Fest Trentino. Tanti gli eventi in programma per i prossimi due giorni del festival che quest’anno affronta le sfide dell’impossibile. “In queste prime ore di questa seconda edizione del Wired Next Fest Trentino, partita ieri con una giornata dedicata alle imprese, ho potuto percepire un grande coinvolgimento della città e di tanti giovani – le parole dell’assessore Spinelli -. La visione “impossibile” a cui stiamo puntando è quella di un Trentino tradizionale e innovativo, naturale e tecnologico, radicato e giovane”.

“Credo che in queste giornate tutti, le nuove generazioni in particolare, abbiano l’occasione di entrare in contatto con grandissimi personalità dell’innovazione, di toccare con mano il lavoro dei nostri centri di ricerca, lasciandosi ispirare e alimentando la propria curiosità, che chissà un domani li condurrà ad essere futuri protagonisti del mondo dell’innovazione” ha aggiunto Spinelli, che ha poi sottolineato l’importanza di favorire la disseminazione dei risultati della ricerca e dell’ innovazione. “Ognuno di noi è toccato in prima persona dalle innovazioni e dalle nuove tecnologie, e per tale ragione occorre lavorare per incrementare la consapevolezza e la conoscenza dei cittadini su questi temi. Solo con un approccio competente, infatti, si può affrontare la paura per l’innovazione spesso alimentata dalla disinformazione”.

Il presidente Fugatti, ha ringraziato gli organizzatori per il lavoro svolto: “Questo festival – ha affermato – dà un grandissimo contributo al mondo della ricerca, ed è lodevole la capacità di mettere in dialogo il mondo delle scuole e delle imprese come successo e come succederà in questi giorni. Mantenere fermo il focus sull’innovazione e sulla ricerca è di fondamentale importanza in quanto su questi temi anche la Provincia vuole continuare a investire”.

Presente in sala anche la sindaca di Rovereto Robol la quale ha focalizzato la sua attenzione sull’importanza del festival come momento significativo di riflessione su questioni attuali e strettamente legate tra loro come innovazione, tecnologia e mondo del lavoro. Da parte sua il rettore dell’Università di Trento Deflorian ha evidenziato come il titolo di quest’anno (l’impossibile) sia particolarmente azzeccato e come questo affrontare l’impossibile spesso sia alla base dell’innovazione per affrontare le sfide presenti e future. Il presidente di Trentino Marketing Giovanni Battaiola ha rimarcato come le sfide apparentemente impossibili caratterizzino tutti noi, Trentino Marketing compreso.

La serata si è quindi conclusa con le apprezzatissime esibizioni del duo Colapesce e Dimartino seguito dal live act di Khompa feat. Akasha

Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile al sito https://eventi.wired.it/nextfest24-trentino/programma-completo

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Lavoro, Università e Ricerca, Trentino Sviluppo, Comune di Rovereto, APT Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo. Insieme alla redazione di Wired Italia, hanno contribuito alla costruzione del palinsesto la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, Fondazione Caritro, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE – Museo delle Scienze e la Fondazione Hub Innovazione Trentino.

(pt)