PAT * “WIRED NEXT FEST“: MANZANA, « INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, COGLIERLE COME VANTAGGIO E FATTORE DI COMPETIZIONE »

14.35 - sabato 6 maggio 2023

Al Wired Next Fest il talk con l’assessore Spinelli, il presidente di Confindustria Manzana e il prossimo presidente di Fbk Resta.

Il Trentino è la terra dell’innovazione. Benvenuti nella terra dell’innovazione: poco fa al Wired Next Fest Trentino, in piazza Malfatti a Rovereto, si è tenuto il talk che ha visto dialogare l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia Achille Spinelli, il presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, il prossimo presidente di Fbk, nonché ex rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e il direttore di Wired Italia Federico Ferrazza. Al centro del confronto il sistema dell’innovazione e della ricerca del Trentino, un sistema di eccellenza come ha sancito, lo scorso marzo, l’invito rivolto dalla Commissione europea alla Provincia autonoma di Trento, unica amministrazione pubblica italiana, per partecipare a San Francisco, agli European Innovation Days, un momento di confronto con il più importante ecosistema dell’innovazione al mondo.

Ma qual è la ricetta del Trentino? “Un approccio di sistema”, come ha chiarito in apertura l’assessore Spinelli, che si basa su condivisione, collaborazione e sinergia tra enti diversi, fra pubblico e privato, fra ricerca, innovazione, formazione, sviluppo economico, una collaborazione che consente alla nostra provincia di essere un “laboratorio diffuso”. “La Provincia ha investito con forza nell’innovazione ormai da molti anni – ha proseguito l’assessore provinciale – e oggi possiamo dire che in Trentino la spesa in ricerca e innovazione si attesta a oltre 315 mln di euro, di cui il 60% viene da risorse pubbliche, un numero molto più elevato rispetto ad altri territori e alla media nazionale”.

Fra i temi affrontati nel dialogo, la necessità appunto di investire in ricerca per essere attrattivi e dare la possibilità di esprimersi al meglio alle giovani generazioni, come posto in luce da Ferrucci Resta che ha evidenziato come “l’investimento in ricerca si traduca in sviluppo”, e l’esigenza di una transizione sostenibile anche sotto il profilo delle imprese, come chiarito dal presidente di Confindustria Manzana. “L’innovazione, la sostenibilità devono essere colte come vantaggio e fattore di competizione”, ha spiegato Manzana.

E se il Trentino, come ha aggiunto Spinelli, ha una marcia in più anche grazie alla sua “elevata qualità della vita”, rappresentare la nostra provincia nella Silicon Valley è stato “un grande onore”: “Abbiamo colto l’occasione per raccontare come investiamo sui talenti e sull’avanzamento tecnologico in settori chiave per la crescita economica e sociale europea, tra cui l’ICT, le tecnologie per l’energia sostenibile, la salute e la biodiversità”. Infine, in tema di PNRR, le risorse per il Trentino in tema di ricerca: “Sono pari a circa 110 milioni di euro – ha concluso Spinelli -. Su questo fronte stiamo presidiando con attenzione, stiamo lavorando con impegno, vogliamo essere rapidi e concreti”.

Il Wired Next Fest Trentino è organizzato da Wired Italia in partnership con la Provincia autonoma di Trento – Assessorato Sviluppo Economico, Ricerca, Lavoro, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo ed in collaborazione con il Comune di Rovereto e l’Università di Trento. Insieme alla redazione di Wired Italia, hanno contribuito alla costruzione del palinsesto la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l’Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa – IPRASE, il MUSE – Museo delle Scienze e la Fondazione Hub Innovazione Trentino.