PAT * “WIRED NEXT FEST“: «INNOVAZIONE E TECNOLOGIE DIGITALI, A ROVERETO DAL 26 AL 29 SETTEMBRE»

16.01 - lunedì 24 giugno 2024

“Impossibile” è il tema dell’edizione trentina del festival dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali

Il Wired Next Fest torna a Rovereto dal 26 al 29 settembre. Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e all’impatto delle tecnologie digitali, torna a Rovereto dal 26 al 29 settembre.

Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 10.000 presenze, l’evento di Wired Italia fa di nuovo tappa nella città trentina. Il tema chiave dell’edizione 2024 sarà l’impossibile: un concetto che non deve essere visto come permanente ma come un’opportunità per sfidare e superare limiti, utilizzando la scienza, la creatività e la visione. Data e tema dell’edizione 2024 sono stati svelati oggi a Rovereto presso gli spazi di Progetto Manifattura.

“Annunciamo questa seconda edizione trentina di Wired Next Fest che avrà luogo a Rovereto, centro industriale e polo dell’innovazione del nostro territorio – le parole dell’assessore provinciale allo sviluppo economico, lavoro, università e ricerca, Achille Spinelli -. La città durante il festival la città si trasformerà in una grande vetrina dell’innovazione e della ricerca sui grandi temi di frontiera, e ospiterà nel contempo eminenti scienziati, acclamati innovatori e uomini e donne di business che porteranno le loro testimonianze ispiratrici. Grandi novità di quest’edizione saranno in particolare il venerdì dedicato ai giovani delle nostre scuole e il giovedì alle imprese con un evento nell’evento, a loro dedicato. Tutti gli attori della ricerca e dell’innovazione, insieme al mondo produttivo, dimostreranno ancora una volta lo sforzo del nostro Trentino verso l’impossibile, verso il futuro che ci attende e che, forti anche delle competenze maturate e degli investimenti in atto, sono certo sapremo affrontare con successo” ha concluso Spinelli.