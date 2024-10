PAT * WELFARE: TONINA A RIVA DEL GARDA (TN), «INVESTIRE IN SANITÀ, PER GUARDARE AL FUTURO CON OTTIMISMO»

16.23 - giovedì 17 ottobre 2024

Così l’assessore alla salute al convegno “Costruire il futuro: la riproduzione umana nel XXI secolo”, a Riva oggi e domani

Tonina: “Investire in sanità per guardare al futuro con ottimismo”.

“E’ un tema sfidante e importante quello che avete scelto, ‘Costruire il futuro’: oggi, lo sappiamo, ci troviamo di fronte a una società che invecchia, un dato statistico che non possiamo ignorare. Chi ha la responsabilità di fare politica non può sottrarsi a questa realtà: dobbiamo mettere in campo politiche che prestino la massima attenzione alle persone anziane, che hanno costruito il Trentino odierno, garantendo loro i servizi e le cure di cui hanno bisogno. Ma parallelamente, c’è un altro tema cruciale che ci riguarda tutti: la denatalità.

Anche in Trentino, questo fenomeno si fa sentire. È nostro dovere dare risposte concrete, e lo possiamo fare solo se lavoriamo insieme, facendo squadra, condividendo percorsi comuni. In questo senso il Trentino, come Provincia autonoma, deve sapersi distinguere ancora una volta, utilizzando appieno la sua Autonomia per costruire un futuro in cui la sanità sia al centro. Investire in sanità vuol dire guardare al futuro con ottimismo, significa anche prendersi cura del presente, perché oggi la prevenzione è fondamentale”. Con queste parole l’assessore alla salute e politiche sociali, Mario Tonina, è intervenuto oggi pomeriggio al Palazzo dei Congressi di Riva del Garda, nell’ambito del congresso “Costruire il futuro: la riproduzione umana nel XXI secolo”, promosso da SIRU Nord Est, la Società Italiana della Riproduzione Umana.

L’assessore Tonina, nel corso del suo intervento, ha voluto poi porre l’attenzione sul Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di Arco diretto da Arne Luehwink: “Noi ci crediamo profondamente: il percorso che abbiamo condiviso fino a oggi è frutto di un grande impegno comune – ha spiegato l’assessore -, si tratta di un Centro pubblico, una eccellenza riconosciuta non solo a livello locale grazie anche alle competenze e alla passione delle persone che vi lavorano”. Infine l’assessore ha concluso ringraziando tutti i professionisti dell’ambito socio-sanitario: “Sono loro la vera risorsa del nostro sistema: durante l’operazione ascolto che ho condotto nelle strutture sanitarie del Trentino il tema del personale è stato al centro degli interventi e su questo vi è il mio impegno personale, perché senza il vostro lavoro – ha concluso l’assessore – non potremo garantire gli eccellenti risultati che il Trentino ha sempre saputo offrire”.

A portare i saluti iniziali al convegno, che si concluderà domani, anche il sindaco di Riva del Garda Cristina Santi, il presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento Marco Ioppi, che ha posto all’attenzione il cruciale problema delle aggressioni a medici e sanitari, nonché Paola Arcese, presidente di Pro-Crea onlus, organizzazione che proprio lo scorso anno ha donato un ecografo al reparto di ostetricia e ginecologia e centro di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma) di Arco. Fra i presenti anche la consigliera provinciale Eleonora Angeli ed Elena Bravi, direttore per l’integrazione socio sanitaria dell’Apss.

Il convegno, che vede tra i responsabili scientifici Angelo Bonaventura, Marina Castelli e Arne Luehwink, direttore dell’Unità operativa ostetricia e ginecologia PMA dell’Ospedale di Arco, toccherà in questi due giorni i temi della procreazione medicalmente assistita con l’apporto dei maggiori professionisti del Nord Italia e non solo.