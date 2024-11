PAT * VVF VOLONTARI – UNIONE DISTRETTUALE FONDO: «S. BARBARA, SAPPIAMO QUANTO I NOSTRI CORPI SIANO LEGATI ALLA RICORRENZA»

13.09 - sabato 30 novembre 2024

Gli auguri del presidente Fugatti. Al Palanaunia la Santa Barbara dell’Unione distrettuale di Fondo dei Vigili del Fuoco. “Ci tenevamo a essere presenti questa sera a Fondo perché sappiamo quanto i nostri corpi siano legati alla ricorrenza di Santa Barbara, una festa molto sentita e con un forte legame con valori secolari religiosi, che viene portato avanti da voi con dedizione, ma che riuscite a trasmettere a tutta la comunità.

Da parte nostra, come rappresentanti istituzionali, cerchiamo di garantire la massima attenzione alle vostre necessità, anche con la collaborazione dei vertici della Federazione”, ha detto il presidente Fugatti rivolgendo gli auguri ai volontari dei 21 corpi dell’Unione distrettuale di Fondo, che fanno capo a 10 Comuni dell’alta Val di Non in occasione della cerimonia di conferimento delle benemerenze che si è svolta ieri sera al Palanaunia.

Hanno partecipato all’evento anche il presidente della Comunità di Valle Martin Slaifer Ziller, sindaci e amministratori locali, rappresentanti delle Forze dell’ordine e della Polizia municipale e i vertici della Federazione provinciale dei Vigili del fuoco volontari, con il presidente Luigi Maturi e il vicepresidente Corrado Asson, oltre naturalmente ai comandanti del Corpi e all’ispettore distrettuale Francesco Avancini.

Nel corso della serata sono state conferite 45 benemerenze ai volontari con anzianità di servizio dai 15 anni in avanti, di cui tre per i 40 anni. Ai circa 40 ragazzi che sono entrati a far parte degli allievi è stato inoltre consegnato un diploma per la manovra propedeutica che si è svolta durante l’ultimo campeggio, mentre sono stati 31 gli attestati per il corso base che hanno ricevuto i nuovi giovani volontari effettivi.