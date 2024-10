PAT * VVF VOLONTARI DISTRETTO TRENTO: FUGATTI A MARCO DI ROVERETO, «OCCASIONE DI ACQUISIZIONE COMPETENZE, NELLA GESTIONE EMERGENZE»

13.25 - domenica 27 ottobre 2024

Marco di Rovereto la visita del presidente della Provincia in occasione dell’addestramento dei Vigili del Fuoco Volontari. VVF del Distretto di Trento, il ringraziamento del presidente Fugatti.

“Non è scontato trovare il sabato sera duecento persone che hanno deciso di impegnarsi in tre giornate di formazione sul campo e questo dimostra il valore di questa proposta inedita. L’importante partecipazione dei Vigili del Fuoco di diversa età dimostra quanto sia ben riuscita questa iniziativa. Ringrazio quindi tutti coloro che l’hanno voluta e che l’hanno resa possibile.”

Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, intervenuto ieri sera al Campo della Protezione Civile del Trentino a Marco di Rovereto nell’ambito delle tre giornate di addestramento in programma sino a domenica organizzate dall’Unione Distrettuale dei Vigili del Fuoco Volontari di Trento. Un “progetto pilota” realizzato in stretta collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, con il Servizio Antincendi e la Scuola Provinciale Antincendi e con il Servizio Prevenzione Rischi.

“Si tratta – ha aggiunto il presidente Fugatti – di un’importante occasione formativa e di acquisizione di competenze nella gestione delle emergenze, ma accanto a questo c’è anche la dimensione umana, sociale e relazionale attraverso il confronto diretto fra persone che in alcuni casi non si conoscevano o si conoscevano poco. Riuscire a far maturare la relazione fra Vigili che si troveranno a gestire le più diverse situazioni di pericolo è un valore aggiunto di questo percorso.”

Prima del momento conviviale a cura dei Nu.Vol.A., sono intervenuti anche l’ispettore distrettuale Gianluca Schmid e la dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile Ilenia Lazzeri. Nel corso della serata è stata annunciata la consegna a diversi Corpi di attrezzature tecniche donate dall’Autostrada del Brennero.

Circa duecento Vigili di tutto il Distretto di Trento con i rispettivi comandanti sono impegnati a Marco di Rovereto nelle tre giornate di addestramento, con una nutrita presenza di allievi. Guardando ai numeri del Distretto, i Vigili sono 1.239 (924 dei quali effettivi e 152 allievi) per 41 Corpi. Sono invece 4.062 gli interventi svolti nel corso del 2023, tra soccorsi alle persone (352), incidenti stradali (732), incendi (320), soccorso animali (179), allagamenti e smottamenti (369), prevenzione e manifestazioni (1.019).