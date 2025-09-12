PAT * “VOUCHER SPORTIVO“: GEROSA,«LO SPORT RAPPRESENTA UNO STRUMENTO DI CRESCITA PERSONALE, EDUCAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE»

14.40 - venerdì 12 settembre 2025

La Giunta provinciale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore alle politiche giovanili Francesca Gerosa, la riapertura in via transitoria e solo per l’anno 2025 (stagione sportiva 2025/2026) dei termini di adesione al Voucher sportivo da parte delle associazioni sportive.

Incrementare il numero di adesioni da parte delle associazioni sportive al fine di allargare il più possibile la platea di ragazzi che vogliono praticare sport, questo in sintesi l’intento del provvedimento approvato oggi dalla Giunta.

«Il nostro obiettivo è quello di garantire che sempre più bambini e ragazzi possano avere l’opportunità di praticare attività sportiva” – ha sottolineato l’assessore all’istruzione, cultura, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa.

«Lo sport, infatti, non è soltanto un passatempo o un’occasione di svago, ma rappresenta un vero e proprio strumento di crescita personale, di educazione e di inclusione sociale. È noto a tutti come lo sport abbia effetti positivi non solo sul benessere fisico e sulla salute dei più giovani, ma anche sulla formazione del carattere e sull’acquisizione di valori fondamentali per la vita di ciascuno: dal rispetto delle regole alla capacità di collaborare, dalla costanza nell’impegno alla lealtà nei confronti degli altri. Con il crescente sostegno al Voucher sportivo, anche in termini di maggiori risorse, intendiamo continuare a rafforzare in modo concreto questa visione, sostenendo le famiglie e offrendo ai nostri ragazzi la possibilità di vivere lo sport come un diritto accessibile a tutti e non come un privilegio per pochi» – così Gerosa.

Dal 16 al 22 settembre 2025 viene pertanto istituita una nuova finestra di accreditamento da parte delle associazioni sportive.

Il modulo di adesione può essere trasmesso:

a) mezzo del sistema di interoperabilità PI.TRE;

b) mediante strumenti telematici (posta elettronica all’indirizzo serviziocivile@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell’amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo);

c) a mezzo servizio postale con raccomandata A/R a l’Ufficio politiche per i giovani e servizio civile, Via Grazioli, n. 1- 38122 Trento;

d) consegnato a mano presso l’Ufficio politiche per i giovani e servizio civile, Via Grazioli, n. 1- 38122 Trento. Il modulo di adesione presentato a mano deve essere consegnato entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile.