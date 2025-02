PAT – VOLONTARIATO: «GARNIGA TERME, FESTA DI COMUNITÀ PER LA RINNOVATA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO»

15.40 - domenica 23 febbraio 2025

“Questa rinnovata sede, oltre a essere la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari, è anche una casa della comunità, come dimostra la grande partecipazione di cittadini a questo evento di inaugurazione. La sede rappresenta anche una testimonianza di continuità per il mondo del volontariato locale, realtà alla quale i giovani guardano con attenzione dimostrando grande spirito di partecipazione. Tanti giovani entrano infatti con passione come allievi nei Vigili del Fuoco Volontari ed è proprio in questi valori sempre vivi, come il volontariato e il mettersi a disposizione degli altri, che risiede lo spirito civico e di solidarietà dell’autogoverno trentino.” Così il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, intervenuto stamane all’inaugurazione della rinnovata Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme. La struttura, che funge anche da Centro di Protezione Civile locale, è ora più funzionale, moderna e adeguata alle esigenze operative.

“Le istituzioni – ha aggiunto in tal senso Fugatti – sono e devono essere vicine al mondo del volontariato anche attraverso gli investimenti, le nuove strutture e attrezzature. Dotazioni indispensabili nei momenti difficili in cui i nostri volontari dimostrano, anche al di fuori fuori dei confini provinciali, la loro concreta solidarietà.”

L’inaugurazione di oggi è stata una vera e propria festa di comunità con tanti cittadini di tutte le età che hanno voluto essere presenti in quella che, come è stato sottolineato a più voci, è molto più di una sede operativa. Saranno comunque le persone, è stato ricordato, a renderla viva con la loro passione e la loro competenza. E sono 14 i Vigili del Fuoco Volontari che potranno contare sulla rinnovata Caserma, impegnati soprattutto nel supporto elicotteri, negli interventi a seguito di incidenti stradali e in quelli relativi alle canne fumarie. Il Corpo di Garniga Terme è stato fondato nel 1954.

Per quanto riguarda l’intervento strutturale, il costo complessivo (che comprende anche la ridefinizione dei locali del magazzino comunale) ammonta a circa 300.000 euro, di cui per i soli lavori relativi alla caserma 260.000 coperti per più dell’80% da contributo provinciale. A questi si aggiungono circa 60.000 euro di trasferimenti provenienti dal fondo unico territoriale attraverso il Comune di Trento.

Il taglio del nastro è stato preceduto dalla messa celebrata da monsignor Luigi Bressan con il parroco Renato Tamanini. All’evento sono intervenuti, fra gli altri, il comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Garniga Terme Michele Linardi, il sindaco Valerio Linardi, i sindaci di Aldeno Alida Cramerotti e di Cimone Damiano Bisesti, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, il presidente della Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari Luigi Maturi con il vicepresidente Corrado Asson, il viceispettore del Distretto di Trento Denis Biasiolli, la Dirigente del Servizio antincendi e Protezione Civile Ilenia Lazzeri, gli Alpini, il Corpo Forestale, la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri.

Nel corso della cerimonia, sono stati consegnati gagliardetti e targhe ricordo a persone e rappresentanti istituzionali a vario titolo vicini al Corpo di Garniga Terme. L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale a cura degli Alpini.

