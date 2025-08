PAT * VOLLEY – NAZIONALE FEMMINILE: «RITIRO A CAVALESE PER LE AZZURRE DEL CT JULIO VELASCO, IL BENVENUTO DELL’ASSESSORE GOTTARDI»

18.30 - mercoledì 6 agosto 2025

Ancora una volta, la nazionale femminile di volley ha scelto il Trentino, e in particolare la Casa del Volley di Cavalese, in valle di Fiemme, per prepararsi agli appuntamenti più importanti della stagione ormai alle porte.

A dare il benvenuto alla squadra, allenata da Julio Velasco e capitanata da Anna Danesi, è stato l’assessore all’urbanistica, energia, trasporti, sport e aree protette, Mattia Gottardi.

“Per il nostro territorio è un grande onore accogliere la nazionale femminile di volley. La loro presenza, oltre a essere è motivo di orgoglio per tutto il Trentino, che vanta strutture sportive di altissimo livello, è uno stimolo per tanti giovani che ambiscono a crescere attraverso lo sport.

La presenza delle atlete azzurre è anche un’occasione di vicinanza della squadra alla nostra comunità, come ben evidenziato dall’allenamento a porte aperte organizzato oggi al Palazzetto Árpád Weisz dell’Istituto La Rosa Bianca di Cavalese”, ha detto l’assessore.

Dopo il trionfo ai giochi olimpici di Parigi e la recente vittoria nella Volley Nations League, la nazionale si preparano in vista del Campionato mondiale, che si terrà in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre.

Il ritiro in Valle di Fiemme, tra il 4 e l’8 agosto, è una tappa fondamentale in preparazione dell’evento.