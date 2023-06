PAT * VIVERE IL PARCO: « CONCERTO CON IL DUO DI “BONAVENTURA-ALFONSI,“ A LEVICO (29/6 – 21.00) »

09.36 - venerdì 23 giugno 2023

Vivere il Parco: concerto con il Duo Di Bonaventura & Alfonsi.Parco delle Terme di Levico, giovedì 29 giugno ore 21.00.. Nel Parco delle Terme di Levico, giovedì 29 giugno ad ore 21.00 presso l’installazione Sequoia si esibirà il Duo Di Bonaventura & Alfonsi.Il concerto si inserisce nell’ambito di Vivere il Parco, iniziativa realizzata dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Il concerto è gratuito. In caso di maltempo si terrà al chiuso con entrata da Piazza Garollo/Via Prati con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Un nuovo duo formato da virtuosi e specialisti nei loro rispettivi strumenti, Daniele Di Bonaventura al bandoneon e Peo Alfonsi alla chitarra. Svariati generi musicali sono proposti in una interessante e particolare fusione. Echi di jazz, di folklore intercalati da composizioni originali rielaborate e reinterpretate con il loro tocco unico e sensibile. Un duo intimo e cameristico per un concerto di pura poesia.

PROGRAMMA COMPLETO:

link

Per informazioni:

Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Provincia autonoma di Trento

Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria)

e-mail: parco.levico@provincia.tn.it

https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Luoghi/Il-Parco-delle-Terme-di-Levico

facebook: parco delle terme di Levico

Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)