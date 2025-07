PAT * VISITA ISTITUZIONALE: «L’AMBASCIATORE DI SPAGNA IN TRENTINO, RAFFORZATI I LEGAMI ED IL CONFRONTO SULL’AUTONOMIA»

15.01 - lunedì 14 luglio 2025

A distanza di un anno dal precedente incontro con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios, è tornato oggi in Trentino per una visita istituzionale che ha incluso un colloquio con il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca, Achille Spinelli.

L’incontro, cordiale e improntato a uno spirito di reciproca collaborazione, ha rappresentato l’occasione per rinnovare i rapporti istituzionali e per condividere riflessioni su temi strategici legati allo sviluppo dei territori in una prospettiva europea e internazionale.

Tra i principali argomenti affrontati, particolare rilievo ha avuto il confronto sul modello di autonomia del Trentino e sul sistema federalista spagnolo. Un dialogo proficuo che ha messo in luce le analogie tra le due realtà istituzionali e ha permesso di evidenziare il valore dello Statuto di autonomia condiviso con l’Alto Adige: uno strumento che consente al territorio trentino di esercitare competenze legislative e amministrative con ampi margini di azione, uniti alla responsabilità diretta delle scelte compiute.

La visita dell’ambasciatore Fernández-Palacios, che è proseguita in Alto Adige, ha incluso anche un incontro con il Commissariato del Governo, una tappa presso il Comune di Trento e un momento di approfondimento presso alcune strutture dell’Università, in continuità con quanto avvenuto lo scorso anno. Un’occasione preziosa per consolidare relazioni istituzionali e per promuovere nuove opportunità di dialogo e cooperazione tra territori accomunati da vocazioni autonome e da un forte radicamento europeo.