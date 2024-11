PAT * VIOLENZA DI GENERE: «IL CONVEGNO A TRENTO IN SALA DEPERO CON FUGATTI – GEROSA – TONINA IL 25/11, PER RAFFORZARE LA SENSIBILIZZAZIONE»

12.13 - sabato 23 novembre 2024

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre, la Provincia autonoma di Trento organizza un convegno dedicato alla sensibilizzazione sul tema e alla presentazione delle misure e dei dati relativi alla violenza di genere a livello provinciale.

L’appuntamento è presso la Sala Depero, al piano terra del Palazzo provinciale di piazza Dante, e vedrà la presenza del presidente Maurizio Fugatti, della vicepresidente e assessore all’istruzione, cultura e sport, politiche per la famiglia, per i giovani e per le pari opportunità Francesca Gerosa e dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina, nonché dei referenti che compongono la rete dei soggetti che hanno sottoscritto il Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Trentino, oltre che dei referenti dei servizi antiviolenza del territorio.

A moderare l’evento vi saranno tre figure femminili di spicco della comunicazione locale, le direttrici delle principali emittenti televisive e radiofoniche del territorio, voci autorevoli nella scena comunicativa locale, scelte per il loro impegno e la loro esperienza nel dare voce alle questioni sociali, Antonella Carlin, Marilena Guerra e Michela Baldessari. L’incontro è aperto al pubblico e potrà essere seguito in diretta sul portale istituzionale della Provincia.

Programma del convegno

Prima parte

Moderatrice: Antonella Carlin, direttrice di RTTR

La prima sessione aprirà con i saluti iniziali del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e della vicepresidente, Francesca Gerosa. Seguirà un intervento di Laura Castegnaro, dirigente dell’UMSe Prevenzione della violenza e della criminalità, che presenterà i dati aggiornati sul fenomeno della violenza contro le donne in Trentino.

Seconda parte

Moderatrice: Marilena Guerra, direttrice di Trentino TV e presidente della Commissione Pari Opportunità

La seconda parte si concentrerà sui firmatari del Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in Trentino. Interverranno rappresentanti istituzionali e figure chiave tra cui: il Commissario del Governo, Giuseppe Petronzi; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, Sandro Raimondi; il Questore di Trento, Fabrizio Mancini; il Comandante del reparto operativo dei Carabinieri, colonnello Matteo Ederle; il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Paride Gianmoena; la direttrice per l’integrazione socio sanitaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Elena Bravi; la prorettrice alle politiche di equità e diversità dell’Università di Trento, Barbara Poggio; il presidente della Federazione Trentina della Cooperazione, Roberto Simoni; il presidente della Fondazione Bruno Kessler, Andrea Simoni. Gli interventi riguarderanno gli impegni delle singole Istituzioni nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne in Trentino.

Terza parte

Moderatrice: Michela Baldessari, direttrice di Radio Dolomiti

La terza sessione sarà dedicata alla presentazione dei servizi antiviolenza finanziati dalla Provincia autonoma di Trento. Interverranno rappresentanti dei principali servizi di supporto: Barbara Bastarelli per il Centro AntiViolenza, Jessica Mattarei per la Casa Rifugio e Cristina Garniga per il Centro per Uomini Autori di Violenza. Ciascun contributo descriverà il servizio offerto con particolare riferimento alle modalità di accesso dello stesso. La sessione si chiuderà con i saluti finali a cura dell’assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina.

L’evento, trasmesso in diretta streaming sul portale istituzionale della Provincia, è aperto al pubblico e intende offrire un’occasione di riflessione condivisa, sottolineando che la lotta alla violenza di genere è una responsabilità collettiva che richiede la collaborazione di istituzioni, servizi dedicati e cittadinanza