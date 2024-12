PAT * VILLAGGIO OLIMPICO: «AL VIA LA GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DEGLI ARREDI, 2.652.866 L’IMPORTO»

06.06 - giovedì 5 dicembre 2024

Al via la gara d’appalto per arredare il Villaggio Olimpico. I termini per presentare l’offerta scadono il 3 gennaio 2025 alle ore 12.00. L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha indetto il bando di gara, relativo alla fornitura degli arredi in tutti padiglioni – Latemar Macchi e Olimpico – del Villaggio Olimpico di Predazzo, per un importo complessivo di 2.652.866,00.

“I lavori al Villaggio Olimpico e nelle sedi di gara sono in fase avanzata – ha spiegato il presidente Fugatti -. Una volta conclusi i cantieri, renderemo gli spazi interni moderni e consoni alle esigenze sia degli atleti durante i Giochi sia della Guardia di Finanza che gestirà le strutture in futuro”.

E proprio al futuro guarda la vicepresidente della Provincia e assessore allo sport Francesca Gerosa: “Il nuovo Villaggio Olimpico – ha spiegato la vicepresidente Gerosa – regalerà agli atleti, alle atlete e agli accompagnatori delle stanze confortevoli dove potranno riposarsi nel migliore dei modi durante i Giochi. Al termine delle competizioni, questi spazi ritorneranno nella disponibilità della Guardia di Finanza. Grazie ai progetti e alle attività organizzate sul territorio dalla Guardia di Finanza lo spirito e i valori delle Olimpiadi e Paralimpiadi risuoneranno a lungo nel nostro territorio e tra i nostri giovani”.

Il bando di gara telematica – mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è disponibile sulla piattaforma Contracta e sito internet www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti

Descrizione: fornitura e posa in opera di arredi per l’opera “xxv giochi olimpici invernali e xiv giochi paralimpici invernali del 2026 – villaggio olimpico e paralimpico: edifici Latemar, Macchi, Olimpico” conformemente ai criteri minimi ambientali (cam) di cui al d.m. 23 giugno 2022 Luogo di esecuzione: Predazzo, Villaggio Olimpico nella Scuola Alpina della Guardia di Finanza.

Termine di esecuzione:

FASE 1: la fornitura e posa in opera di letti, dotati di rete a doghe, comodini e armadi in tutti gli edifici Latemar, Macchi, Olimpico e degli arredi dei bagni degli edifici Latemar e Macchi, deve essere completata entro il tempo offerto dall’Aggiudicatario in sede di offerta dalla data del verbale di consegna della stessa e comunque non oltre 180 giorni naturali e consecutivi, valore posto a base di gara;

FASE 2: la fornitura e posa in opera di tutti gli altri arredi, non previsti nella FASE 1 (compresi i letti, dotati di rete a doghe, comodini e armadi individuati come scorta), deve essere completata entro 90 giorni naturali e consecutivi dal termine delle Paralimpiadi, prevista per il 15 marzo 2026.

Importo complessivo di appalto: 2.652.866,00 euro.

Scadenza termine presentazione offerte: 3 gennaio 2025, ore 12.

Prima seduta di gara: 07 gennaio 2025.