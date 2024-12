PAT * VIGILI DEL FUOCO CLES (TN) * «LA CONSEGNA DELLE BENEMERENZE, ALLA PRESENZA DI FUGATTI E ZANOTELLI» (VIDEOINTERVISTA)

06.18 - domenica 1 dicembre 2024

Nell’imminenza della festa di Santa Barbara si è svolta, presso la sede del magazzino Fat di Tuenno, la cerimonia di consegna degli attestati di benemerenza dell’Unione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Distretto di Cles, che comprende 18 corpi, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, a cui fanno capo le deleghe riguardo alla Protezione civile e dell’assessore provinciale agli enti locali, nonché vicepresidente sostituta della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Giulia Zanotelli.

“La passione e l’emozione con cui il mondo dei Vigili del fuoco vive il momento di Santa Barbara è un esempio per le nostre comunità, dalle più piccole alle più grandi, dove attraverso il volontariato si vivono forti sentimenti valoriali. Assieme stiamo lavorando per procedere in percorsi comuni, lo abbiamo visto recentemente per l’ambito normativo sugli appalti. Nella legge finanziaria che andiamo ad approvare abbiamo inserito le risorse anche per la costruzione della sede centrale dei Vigili del fuoco volontari e altri organi della Protezione civile presso l’ex area Arcese a Ravina, adesso si può partire con l’iter progettuale”, ha annunciato il presidente Fugatti.

“Per noi è sempre un grandissimo onore partecipare a questi momenti. Un forte ringraziamento per l’operato che costantemente fate sul territorio: chi ha avuto l’onore di vedervi in azione ha sempre apprezzato la formazione, la professionalità e la vostra capacità di intervenire e di relazionarvi con la popolazione”, ha aggiunto l’assessore Zanotelli, evidenziando i numeri significativi di allievi come un aspetto che fa ben sperare per il futuro dei Corpi.

“La Provincia autonoma di Trento vi è a fianco, stiamo lavorando con le scuole per far capire ai bambini quanto sia importante dedicare il proprio tempo alla comunità: il dono più bello che tutti noi possiamo fare è mettersi a disposizione, per cercare insieme di portare avanti il concetto di Autonomia e soprattutto di servizio”, ha detto ancora Zanotelli con l’augurio di proseguire nel dialogo costruttivo tra le istituzioni, anche in questi momenti che sono occasioni “per lo scambio di idee, informazioni e progettualità che garantisco un servizio importante di protezione e sicurezza per le nostre comunità”.

L’evento, molto partecipato, ha visto, tra gli altri, la presenza dei consiglieri provinciali Daniele Biada e Paola Demagri e di sindaci e vicesindaci di tutte le amministrazioni comunali che fanno parte del distretto, oltre ai vertici della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del Trentino, con il presidente Luigi Maturi e del distretto clesiano, con l’ispettore Oscar Betta. Numerosi i rappresentanti delle varie componenti della Protezione civile trentina: i Nu.vol.a., la Croce Bianca di Tuenno e il Corpo Volontari per la Protezione Civile ed Interventi Socio-Sanitari Valle di Non, il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’arma dei Carabinieri, la Polizia, gli Psicologi per i popoli, i Vigili del fuoco volontari fuori servizio.

Nel corso della serata sono state consegnati 58 attestati di benemerenza di anzianità, ai Vigili in servizio dai 15 ai 40 anni, tre le quali 4 fiamme d’oro per 40 anni e 2 d’argento per 35 anni. Sono stati 18 gli attestati per il corso base. Un ringraziamento e un riconoscimento speciale sono andati ad Elisa Pederzolli, terza classificata al XXIV Concorso Internazionale vigili del fuoco Allievi CTIF 2024.