PAT * VIABILITÀ: «STRADE VALLARSA, IERI IL PRESIDENTE FUGATTI HA VISITATO IL CANTIERE DELLA SS46 CHE SI CONCLUDERÀ A OTTOBRE»

09.09 - venerdì 30 agosto 2024

Poco meno di due mesi e poi la strada statale 46 di Vallarsa sarà regolarmente riaperta al traffico. Ieri, assieme al dirigente Luciano Martorano, ai tecnici provinciali e al sindaco di Vallarsa Luca Costa, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti ha effettuato un sopralluogo in vista della riapertura, fissata per la seconda metà di ottobre: “Quest’opera conferma l’attenzione costante della Provincia verso i paesi e le comunità di montagna – sono state le parole di Fugatti. In queste aree, infatti, la mobilità rappresenta spesso una sfida, e migliorare le vie di comunicazione da e verso la valli è essenziale per permettere ai residenti di spostarsi agevolmente, prevenendo al contempo lo spopolamento. Questo intervento si concluderà nelle prossime settimane, ma non sarà l’ultimo: vi sono infatti ulteriori risorse, già a bilancio, per adeguare e migliorare ulteriori punti critici di questa fondamentale arteria di comunicazione”.

I lavori sono iniziati nel settembre dello scorso anno e hanno coinvolto circa 600 metri della strada poco prima della frazione Valmorbia. La carreggiata è stata allargata di quasi due metri, delimitata da nuovi muri di contenimento a valle e da un muro di contenimento e barriere paramassia a monte.

Fino alla riapertura definitiva, prevista per il 24 ottobre, il traffico rimarrà a senso unico alternato, ad esclusione dei giorni feriali compresi tra il 4 al 20 settembre (dal 4 al 6, dal 9 al 13 e dal 16 al 20). In queste date la strada sarà infatti chiusa in entrambi i sensi dalle 8.15 alle 17.30, con una finestra di un’ora dalle 13.15 alle 14.15. Il leggero ritardo dei lavori, la cui conclusione era prevista inizialmente per l’11 settembre, è dovuto a un imprevisto nella fornitura dei materiali: “I nostri cittadini hanno dovuto affrontare qualche sacrificio – ha affermato il sindaco di Vallarsa Luca Costa – ma ne è valsa la pena in quanto tra poco tempo avranno a disposizione una strada più larga, meno tortuosa e di certo più sicura”.

All’intervento appena descritto ne seguiranno altri nei prossimi mesi: sono già pronti altri 4 milioni di euro per migliorare l’assetto viario delle strade delle Valli del Leno. Partendo da Rovereto in direzione Vicenza lungo la SS46, il primo tratto interessato dai lavori sarà quello in località Acheni (260 metri dal km 62,828 al km 63,088) dove è previsto l’allargamento della carreggiata stradale. Analogo intervento anche per il tratto compreso tra l’abitato di Valmorbia e Zocchio (170 metri dal km 59,140 al km 59,310). Qualche centinaio di metri oltre Zocchio sarà migliorato sensibilmente un altro tratto di strada (430 metri dal km 58,270 al km 58,700) caratterizzato da paracarri di vecchia data e assenza di barriere di sicurezza. Infine, spostandosi sulla sponda sinistra del Leno, l’ultimo intervento riguarda la Sp 89: sarà allargata e resa sicura tramite demolizione della parete rocciosa che sovrasta la strada nel tratto tra la frazione Porte e quella di Albaredo (140 metri dal km 3,400 al km 3,540).