PAT * VIABILITÀ: «POTENZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI, CONVENZIONE CON LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO»

15.49 - venerdì 6 dicembre 2024

Potenziamento dei trasporti pubblici, convenzione con la Provincia autonoma di Bolzano. Le Province di Trento e Bolzano intendono potenziare i collegamenti tra i loro territori e sviluppare un sistema di trasporto pubblico integrato e sostenibile, contribuendo alla riduzione del traffico e dell’inquinamento. Per questo, con un provvedimento proposto dall’assessore ai trasporti Mattia Gottardi, la Giunta ha approvato uno schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, l’Azienda per il turismo Val di Fassa e Trentino Marketing per l’integrazione tariffaria riguardante i possessori di Guest Card sulla linea 180 “Bolzano-Nova Levante- Passo Costalunga-Val di Fassa” per il periodo dal 15.12.2024 al 13.12.2025 e per il potenziamento della stessa linea nel periodo dal 16.06.2025 al 05.09.2025.

Le due Province vogliono favorire la mobilità delle persone e l’integrazione turistica e sociale tra i loro territori. Intendono inoltre favorire gli spostamenti della clientela turistica in possesso di Guest card lungo la linea 180.

Le Province di Bolzano e di Trento avevano già stipulato in passato una convenzione al fine di implementare il servizio di trasporto pubblico tra Bolzano e Vigo di Fassa via Val d’Ega ed un potenziamento estivo e ritengono opportuno riproporre tale potenziamento.

Lo schema di convenzione prevede dunque che sulla tratta “Bolzano-Nova Levante-Passo Costalunga-Val di Fassa” (linea 180) per il periodo dal 15.12.2024 al 13.12.2025 la Provincia autonoma di Bolzano riconosca la carta turistica “Guest Card” della Provincia di Trento. Viene inoltre autorizzato il potenziamento (3 nuove coppie di corse colleganti Vigo di Fassa con Bolzano + 2 prolungamenti di corse, da Passo di Costalunga fino a Vigo di Fassa) della linea 180 “Val di Fassa – passo Costalunga – Nova Levante–Bolzano” nel periodo dal 16.06.2025 al 05.09.2025.