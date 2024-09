PAT * VIABILITÀ: «NUOVA FASE LAVORI A RAVINA, TANGENZIALE RIAPERTA ANCHE IN DIREZIONE NORD (TRAFFICO SCORREVOLE)»

10.55 - lunedì 9 settembre 2024

Tangenziale riaperta anche in direzione nord: traffico scorrevole. Nuova fase dei lavori a Ravina, il punto per le prime ore del mattino. Tangenziale riaperta anche in direzione nord: traffico scorrevole.

Avvio senza particolari criticità almeno fino alle prime ore della mattinata odierna per la nuova fase della viabilità collegata ai lavori di apertura della bretella di Ravina. A partire dalle 7 del mattino è stata aperta al traffico la corsia nord del nuovo bypass, con la contestuale eliminazione della deviazione obbligatoria su via Al Desert e via Jedin, facendo così tornare la tangenziale percorribile nelle due direzioni.

La circolazione è risultata scorrevole, seppure con qualche rallentamento, e non si sono registrate code: questa la situazione evidenziata finora nell’area dello svincolo e negli accessi limitrofi, in una giornata cerchiata col bollino rosso per la ripresa delle scuole, gli scioperi nel settore dei trasporti e la pioggia (valida l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile). La situazione è monitorata dalla Provincia autonoma di Trento, che opera con la struttura commissariale per la viabilità a Ravina, il Servizio Gestione strade e l’Agenzia provinciale opere pubbliche, dal Comune di Trento e dalla polizia locale Trento-monte Bondone che ha garantito il presidio con le proprie pattuglie negli snodi del traffico.

Proseguiranno ora i lavori, perturbazione permettendo, per il completamento della nuova sede stradale della tangenziale realizzata a lato del vecchio cavalcavia ora chiuso e in via di demolizione. Un assetto che consentirà di liberare l’area dei cantieri previsti nella zona del nuovo polo ospedaliero e universitario: il rifacimento del ponte di Ravina e il riordino dello svincolo della circonvallazione.

Apertura bypass tangenziale Ravina, ecco la Fase 4 da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre: qui i dettagli

Sempre validi i consigli agli utenti: si ricorda che per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell’Urban Pass di A22, strumento molto richiesto nelle ultime settimane e riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio, che consente di viaggiare gratuitamente tra i caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Inoltre, in particolare per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città.

Per quanto possibile, per gli spostamenti locali è inoltre consigliato l’utilizzo della ciclabile, rimasta aperta proprio per questo motivo.