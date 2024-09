PAT * VIABILITÀ – LINFANO DI ARCO (TN): «AL VIA I LAVORI PER LA NUOVA ROTATORIA, INVESTIMENTI VIABILITÀ NELL’ALTO GARDA PER 5 MILIONI»

16.43 - lunedì 16 settembre 2024

Al via i lavori per la nuova rotatoria a Linfano di Arco. Annunciati investimenti nella viabilità dell’Alto Garda per oltre 5 milioni di euro.

Sarà pronta tra sei mesi, ovvero entro la fine di marzo 2025 la nuova rotatoria in località Linfano di Arco. Al termine dei lavori, consegnati questa mattina dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, la rotatoria sarà più ampia di quella attuale (44 metri di diametro rispetto ai 34 attuali) e spostata leggermente nord ovest al fine di permettere l’esecuzione dei lavori della Ciclovia del Garda. Il costo dell’opera è di 1,7 milioni di euro (1.711.500). “Un intervento apparentemente piccolo ma estremamente importante – ha spiegato il presidente Fugatti – fatto nel periodo migliore per svolgere i lavori al fine di non interferire con le attività legate al turismo. La soluzione migliore è appunto durante l’autunno-inverno, per limitare al massimo i disagi alle autovetture, che saranno compensati da una viabilità più fluida e sicura e una rotatoria migliore anche dal punto di vista estetico.”

La Giunta provinciale – questo l’annuncio del presidente Fugatti – ha inoltre intenzione di finanziare la messa in sicurezza del tratto lungo via Sabbioni e via Aldo Moro ad Arco – tratto funzionale al collegamento “Loppio-Busa” per adeguare la strada ai nuovi carichi di traffico e comprenderà anche la costruzione di un nuovo marciapiede (costo totale 3 milioni di euro). Un ulteriore investimento per il territorio è la realizzazione di una pista ciclabile Arco in sinistra Sarca; il Presidente ha comunicato anche l’intenzione di finanziare tale opera stimata in 700mila euro.

I rappresentanti delle amministrazioni locali coinvolte – il sindaco di Nago Torbole Gianni Morandi, il vicesindaco di Arco Roberto Zampiccoli e il vicesindaco di Riva del Garda Silvia Betta – nel ringraziare l’amministrazione e i tecnici provinciali hanno rimarcato l’utilità di un’opera indispensabile per rendere più scorrevole il traffico: abbellirà l’entrata verso il centro di Arco e sarà realizzata pensando a contenere il disagio nei confronti dei residenti. Per tutta la durata del cantiere, infatti, la strada rimarrà aperta al traffico in entrambi i sensi di marcia.

L’intervento, nel suo complesso si prefigge di migliorare i livelli di sicurezza dell’attuale incrocio. La realizzazione della rotatoria farà diminuire la velocità dei veicoli in prossimità dell’incrocio, garantendo al tempo stesso ai mezzi pesanti provenienti o diretti nell’area artigianale una maggiore sicurezza e facilità di movimento. I lavori sono eseguiti dall’associazione composta dalle imprese Calzà, Chiarani e Mazzotti e proseguiranno per 180 giorni; comprendono la costruzione di muretti e cordoli in cemento armato, la realizzazione di un impianto di illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche, la nuova piantumazione dell’aiuola centrale e di quelle minori e, infine, la predisposizione per l’allacciamento di un’eventuale pista ciclabile in direzione Arco. Salvo imprevisti si conta di terminare i lavori entro la fine del prossimo marzo.