PAT * VIABILITÀ: «LAVORI NOTTURNI SULLA TANGENZIALE DI TRENTO, CHIUSURE E DEVIAZIONI FINO AL 18 SETTEMBRE»

09.20 - mercoledì 10 settembre 2025

Da questa sera a giovedì 18 settembre – con esclusione dei sabati e dei giorni festivi – sono in programma interventi di rifacimento della pavimentazione lungo la S.S. 12 – Tangenziale di Trento.

Nelle notti comprese tra mercoledì 10 e venerdì 12 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 20.30 e le 6, verranno eseguiti i lavori di bitumatura dello svincolo numero 7 “Campotrentino / Via Maccani”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi lo svincolo resterà chiuso al traffico sia in direzione nord che in direzione sud, compreso l’accesso dalla rotatoria di via E. Maccani; il traffico sarà quindi deviato sulla viabilità alternativa indicata in loco.

Successivamente, nelle notti comprese tra lunedì 15 e giovedì 18 settembre, sempre nella fascia oraria 20:30–6:00 e salvo condizioni meteo avverse, sarà interessata la carreggiata nord nel tratto compreso tra gli svincoli 4 “Ospedale” e 5 “Piedicastello / Motorizzazione”.

Anche in questo caso, per permettere la realizzazione delle opere, la carreggiata nord verrà chiusa al traffico con deviazione obbligatoria sulla viabilità comunale alternativa.

Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria predisposta in prossimità dei cantieri e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.