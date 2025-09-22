PAT * VIABILITÀ: «CHIUSA LA STRADA STATALE 349 VAL D’ASSA E PEDEMONTANA COSTO PER LAVORI GAS METANO, DAL 24 AL 27/9»

11.20 - lunedì 22 settembre 2025

Il Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento comunica che dalle ore 9.00 di mercoledì 24 settembre, fino a tutta la giornata di sabato 27 settembre, è prevista la chiusura al transito della Strada statale 349 Val d’Assa e Pedemontana Costo, tra località Carbonare di Folgaria e il valico della Fricca.

La viabilità alternativa, per raggiungere il Comune di Lavarone, Folgaria e Luserna, è prevista attraverso l’abitato di Calliano e la SS 350 Folgaria-Val d’Astico.

La chiusura si è resa necessaria per consentire il posizionamento delle condotte di gas metano a servizio dell’altopiano Cimbro.

I lavori riguardano la posa di una condotta di distribuzione della rete del gas naturale in media pressione (5 bar).

Il tracciato della nuova condotta è parallelo alla galleria del valico della Fricca e le tubazioni saranno posate con tecnologia “trenchless”, mediante una perforazione nella roccia.

L’intervento, iniziato nel mese di giugno, ha già visto la realizzazione e il completamento del foro che ospiterà la condotta.