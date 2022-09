PAT * VIABILITÀ: « BRETELLA DEI CROZI, RIAPERTA AL TRAFFICO DOPO LA BONIFICA DELLA PARETE »

14.59 - venerdì 02 settembre 2022

Riaperta al traffico la bretella dei Crozi. La bretella dei Crozi è stata riaperta al traffico, a conclusione delle operazioni di disgaggio della parete rocciosa che sovrasta la strada. Lo comunica il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento, che ha concordato l’intervento con il Servizio geologico in seguito alla caduta di un masso sulla carreggiata nel pomeriggio di ieri.

La bonifica della parete – a cura di operatori rocciatori specializzati – ha consentito di portare a valle alcuni blocchi, per un volume complessivo nell’ordine di circa un metro cubo di roccia. Torna dunque ad essere percorribile la strada, utilizzata in questo periodo come viabilità alternativa per i lavori al viadotto.