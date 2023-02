PAT * VALORIZZAZIONE MINORANZE LINGUISTICHE: « AMMESSE A FINANZIAMENTO SETTE INIZIATIVE, PER UNA QUOTA DI 79.773 EURO »

10.36 - venerdì 17 febbraio 2023

Ammesse a finanziamento sette iniziative per la valorizzazione delle lingue di Minoranza.Le proposte sono pervenute dagli Istituti culturali e dalle scuole per valorizzare l’uso scritto e orale della lingua madre. Con un provvedimento approvato oggi dalla Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti sono stati concessi contributi, per una quota complessiva di 79.773,50 euro del Fondo per la promozione delle Minoranze linguistiche, a sette proposte pervenute da istituti scolastici e culturali – al Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo.

“I progetti ammessi a finanziamento hanno per obiettivo la maggiore conoscenza e valorizzazione dell’uso scritto e orale delle lingue di Minoranza e puntano a promuovere e diffondere quanto più possibile queste lingue, che rappresentano un patrimonio culturale e identitario del Trentino”, ha precisato il presidente Fugatti.

Questi, in sintesi, i progetti ammessi a finanziamento:

– “Summer club 2023″, un progetto dell”Istituto culturale mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut che ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo della lingua mòchena tra bambini e ragazzi attraverso attività ricreative nel periodo estivo. Punto di forza del progetto, la conoscenza degli aspetti della cultura locale attraverso la lingua autoctona.

– “Comunicazione veicolare in lingua mòchena nella scuola dell’infanzia di Fierozzo”, rivolto dall’Istituto culturale mòcheno-Bersntoler Kulturinstitut ai bambini della comunità mòchena per favorire l’uso della lingua di minoranza nelle diverse attività scolastiche. Il progetto prevede l’inserimento di una figura di lingua madre mòchena d’appoggio alle maestre per ampliare l’esposizione alla lingua locale ad almeno quattro ore al giorno.

– “La Val dei Mòcheni tra gioco e realtà”, presentato dall’IC Pergine 1, che impiega strategie specifiche per l’insegnamento della lingua di Minoranza, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie degli alunni e della comunità. Tra le proposte, l’attivazione di tre corsi di mòcheno per adulti.

– “Corsi di alfabetizzazione alla lingua ladina per adulti – anno 2023”, presentati dalla Scola Ladina de Fascia. Un progetto formativo destinato a tutti coloro che desiderano parlare, leggere e scrivere in lingua ladina, anche in vista di sostenere gli esami di accertamento della conoscenza della lingua ladina.

– “Alla scoperta delle lingue e del territorio delle Minoranze linguistiche” (IC Folgaria-Lavarone-Luserna), inserito in un più ampio progetto di valorizzazione e tutela della lingua e cultura cimbra, con un sostegno nella formazione degli alunni e in continuità con nido e scuola dell’infanzia di Luserna.

– Progetto continuità “Khlummane lustege tritt”- anno solare 2023”, presentato dal Kulturinstitut Lusérn/Istituto Cimbro, che si prefigge come obiettivo l’introduzione alla comprensione della lingua cimbra da parte di tutti i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di Luserna/Lusérn. In concreto il progetto propone la compresenza della mediatrice culturale con il personale insegnante titolare della locale scuola dell’infanzia e del progetto continuità, rivolto ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni.

– “Diario scolastico 2023/2024” (Kulturinstitut Lusérn/Istituto Cimbro), un importante strumento di comunicazione ed informazione per le famiglie con figli in età scolare. Il diario, già distribuito gratuitamente nel 2022, verrà arricchito di nuovi temi e sarà bilingue cimbro-tedesco, proponendosi come testo di comparazione linguistica.