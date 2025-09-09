Popular tags: featured 20
PAT * VAL RENDENA: «CINQUE IMPRESE IN GARA, PER IL NUOVO CENTRO ACQUATICO E POLIFUNZIONALE DI SPIAZZO»

14.40 - martedì 9 settembre 2025

Cinque imprese in corsa per il nuovo centro acquatico e polifunzionale di Spiazzo in val Rendena.

È l’esito della prima seduta di gara che si è svolta negli uffici di Apac per i lavori di riqualificazione della piscina con importo a base d’asta di 7.291.133,59 euro.

L’investimento complessivo, promosso dal Comune di Spiazzo e cofinanziato dalla Provincia autonoma di Trento, ammonta a circa 9 milioni di euro (comprensivi di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri), dei quali circa 5,2 milioni dall’amministrazione provinciale.

“Si conferma l’interesse degli operatori economici anche per questa procedura di gara, che riguarda un’importante infrastruttura sportiva e ricreativa per la comunità della Val Rendena, rivolta sia ai residenti che ai turisti”, commenta il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

