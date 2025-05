PAT * « UN’AGRICOLTURA PIÙ SICURA, TRASPARENTE E QUALIFICATA, UN CORSO PER ACCOMPAGNARE LE IMPRESE ALL’ISCRIZIONE ALLA RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITÀ»

12.54 - mercoledì 7 maggio 2025

La Provincia autonoma di Trento e TSM – Trentino School of Management, in collaborazione con la Direzione provinciale dell’INPS di Trento, propongono un corso di formazione per accompagnare le imprese agricole all’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS. Un’opportunità concreta per promuovere la trasparenza e valorizzare le buone pratiche nel settore agricolo trentino.

La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l’INPS al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il corso, rivolto a imprenditori e operatori del settore, prevede un incontro in presenza, della durata di cinque ore, condotto da esperti e funzionari istituzionali e si conclude con un test finale e con il rilascio di un attestato di partecipazione. Per favorire la più ampia adesione, il corso, ad accesso gratuito previa iscrizione, sarà proposto in 6 edizioni territoriali distribuite in diverse aree del Trentino: Ala (28 maggio), Arco (5 giugno), Trento (10 giugno), Borgo Valsugana (13 giugno), Cavalese (16 giugno) e Predaia (24 giugno). Per tutte e 6 le edizioni l’orario sarà 9.00 – 15.30.

Collaborano all’iniziativa anche E.B.T.A – Ente Bilaterale Trentino Agricoltura, CIA – Confederazione Italiana Agricoltori di Trento, Coldiretti Trentino – Alto Adige e Confagricoltura del Trentino.

Qui tutte le informazioni, il calendario e le modalità di iscrizione: