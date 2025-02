PAT – TURISMO: «SENTIERISTICA E MANUTENZIONE DEI RIFUGI ALPINI, STANZIATI 1,4 MILIONI DI EURO»

13.20 - venerdì 21 febbraio 2025

Vette maestose e panorami mozzafiato. La montagna è un patrimonio che va custodito e reso fruibile in sicurezza: per la realizzazione di interventi che interessano la rete sentieristica e i rifugi alpini, la Giunta provinciale ha stanziato 1.460.000 euro su proposta dell’assessore provinciale al turismo Roberto Failoni. “L’impegno delle realtà di volontariato, è un elemento fondamentale per consentire a tutti di godere delle bellezze che le nostre montagne offrono. Intendiamo dunque rafforzare la collaborazione con le associazioni – spiega l’assessore Failoni -. Investire nella montagna, significa valorizzare il nostro territorio e promuovere un turismo sostenibile.

Il provvedimento prevede un sostegno economico specifico per una serie di interventi, a partire dai 350mila euro per la manutenzione ordinaria dei tracciati alpini a favore della Sat: risorse destinate alla buona fruizione della rete sentieristica trentina. Interventi che si affiancano a quelli di miglioramento delle strutture che ospitano gli appassionati: il rifacimento dell’impianto fotovoltaico, oltre all’aumento della capacità idrica e al consolidamento della teleferica del rifugio “Pradidali”; la realizzazione di marciapiedi in pietra e pavimentazione in legno presso il rifugio Cima d’Asta “Ottone Brentari”; l’acquisto di arredi e attrezzature per diversi rifugi, tra cui il “Francesco Denza” e il “Sette Selle”. Un altro intervento significativo riguarda il rifacimento della teleferica a servizio del rifugio “Tucket e Sella” e il potenziamento dell’impianto fotovoltaico e delle batterie di accumulo presso il rifugio “Ai Caduti dell’Adamello”. Inoltre, sono previsti lavori di manutenzione straordinaria per le teleferiche del rifugio “Velo della Madonna” e del rifugio Casarota “Livio Ciola”.

