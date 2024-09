PAT * TUENNO: «RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DELLA SCUOLA E SOTTOPASSO SULLA SP 73, IN CORSO LA GARA DA 1,8 MILIONI»

07.43 - venerdì 20 settembre 2024

Tuenno, in corso la gara da 1,8 milioni per la viabilità più sicura in centro.Riqualificazione del piazzale della scuola e sottopasso sulla sp 73, l’opera in collaborazione tra Provincia autonoma e Comune di Ville d’Anaunia.

Le imprese invitate hanno tempo fino alle 10 di giovedì 26 settembre per presentare un’offerta nell’ambito della procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, avviata dal Comune di Ville d’Anaunia per i lavori di sistemazione e ampliamento del polo scolastico di Tuenno, con la contestuale messa in sicurezza della strada provinciale 73 all’interno dell’abitato. Un intervento in collaborazione tra lo stesso Comune e la Provincia autonoma di Trento, che ha affidato in delega all’amministrazione locale, finanziandola con 1,5 milioni di euro, la parte che riguarda la viabilità di competenza provinciale. Per quanto riguarda la procedura avviata dal Comune, l’importo dei lavori più gli imprevisti ammonta a 1.828.803,50 euro, mentre il costo complessivo dell’opera (comprensivo delle somme a disposizione per oneri vari) è pari a 2.531.249,58 euro.

“Si tratta di un’opera condivisa tra le due amministrazioni per le rispettive parti di competenza” così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. “Un intervento utile per la comunità perché permetterà di migliorare la sicurezza dei percorsi all’interno del centro abitato di Tuenno – aggiunge Fugatti -. Nel complesso, il progetto dell’amministrazione locale è funzionale a favorire la fruizione di un importante polo scolastico, punto di riferimento della comunità di Ville d’Anaunia, oltre che rilevante sul tema dell’accessibilità e dell’attenzione alle persone diversamente abili”.

Per il sindaco di Ville d’Anaunia Samuel Valentini la riqualificazione consentirà di “mettere in sicurezza l’attraversamento in particolare dei bambini, nonché la fermata dei bus, e rappresenterà un miglioramento complessivo della vivibilità del centro di Tuenno”. “Inoltre – prosegue il primo cittadino – con la parte relativa al piazzale la scuola e i suoi alunni avranno spazi più ampi per la ricreazione in luogo protetto e tutelato”.

Il progetto del Comune rappresenta il completamento della riqualificazione dell’Istituto comprensivo Bassa Anaunia-Tuenno. La scuola è a servizio di un bacino di 5.000 residenti, in crescita negli ultimi decenni. L’intervento permette di eliminare l’attraversamento stradale a raso del piazzale, di ricavare un ampliamento del piazzale dotando l’edificio di un cortile adeguato alla sosta e alla ricreazione degli alunni. Una particolare attenzione è rivolta allo sbarrieramento per permettere la fruizione degli spazi anche alle persone con disabilità, grazie all’eliminazione di gradini e alla costruzione di un ascensore di collegamento fra il piano del piazzale scolastico e il piano della piazza principale del paese.

Per la parte di competenza provinciale, sono previsti oltre alla riqualificazione dei percorsi viari con il rifacimento del ponte sulla SP 73 e all’allargamento del sottopasso, anche la realizzazione di un golfo stradale per la fermata degli autobus e la riqualificazione dei marciapiedi e dei percorsi pedonali.