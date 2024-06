PAT * TSM – TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT: « RINNOVATO IL CDA, FRANCESCO BARONE NOMINATO PRESIDENTE»

15.26 - venerdì 28 giugno 2024

Francesco Barone nominato presidente. TSM – Trentino School of Management: rinnovato il Consiglio di amministrazione (nella foto il rettore dell’Università di Trento Flavio Deflorian assieme all’assessore Roberto Failoni).

Si è riunita oggi, per rinnovare i propri organi di amministrazione, l’assemblea dei soci di TSM – Trentino School of Management, composta dalla Provincia autonoma di Trento, socio di maggioranza, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’Università di Trento. L’assemblea, presieduta da Delio Picciani in qualità di vicepresidente di TSM, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione e nominato il nuovo presidente della Società.

Francesco Barone, avvocato e giornalista pubblicista, già assegnista di ricerca in diritto civile all’Università degli Studi di Verona e lecturer assistant alla Libera Università di Bolzano, è stato nominato presidente su indicazione della Provincia. Gli altri due consiglieri nominati dalla Provincia sono Delio Picciani e Daniela Salvetti. Per la Regione entra nel cda Matteo Rigotti, mentre per l’Università è stata nominata Patrizia Cordin.

Hanno partecipato all’assemblea, l’assessore all’artigianato, commercio e turismo, foreste, caccia e pesca, Roberto Failoni, in rappresentanza della Provincia e delegato anche dalla Regione e il rettore Flavio Deflorian in rappresentanza dell’Università. “Ringraziamo il cda uscente per il proficuo lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti in questi ultimi 4 anni – hanno detto entrambi alla fine dell’assemblea – e auspichiamo che si possa continuare anche in futuro sulla strada intrapresa. TSM – hanno aggiunto – è sempre più conosciuta e apprezzata per il suo ruolo a supporto della formazione del sistema pubblico del Trentino.

Lo sviluppo delle competenze del capitale umano, in tutti gli ambiti, compreso quello della pubblica amministrazione, – hanno evidenziato l’assessore Failoni e il rettore Deflorian – è sempre più strategico per lo sviluppo del territorio. Si tratta di una sfida decisiva per il futuro del Trentino”.