PAT * TSM – ASSEMBLEA SOCI: « RINNOVATO IL CDA DI “TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT, CON BERTOLINI – PICCIANI – LEONARDI – ZANDONINI – CESCHINI »

13.25 - lunedì 22 maggio 2023

Riunita oggi l’assemblea dei soci di Tsm. Trentino School of Management: rinnovato per un anno il Consiglio di amministrazione

Si è riunita oggi l’assemblea dei soci di Tsm-Trentino School of Management, composta dalla Provincia autonoma di Trento, socio di maggioranza, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dall’Università di Trento.

L’assemblea dei soci ha deciso di rinnovare per un anno l’attuale Consiglio di amministrazione della società che era in scadenza. Sono stati dunque riconfermati come componenti del CdA: Roberto Bertolini, nominato presidente, Delio Picciani, Valentina Leonardi, Riccardo Zandonini e Emanuela Ceschini. Conclusa l’assemblea il CdA si è riunito e ha riconfermato, sempre per un anno, Delio Picciani nei ruoli di amministratore delegato e di vicepresidente.

Trentino School of Management è partner della Provincia per contribuire, attraverso la formazione e la ricerca, allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, collaborando con il sistema pubblico trentino, con le comunità locali e con enti e società private.