PAT * TRENTODOC FESTIVAL: «TERZA EDIZIONE, IL 27 GIUGNO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA»

17.20 - venerdì 21 giugno 2024

Trentodoc Festival, terza edizione: il 27 giugno la presentazione del programma. Appuntamento alle ore 11.30 all’ex monastero agostiniano della Fondazione Mach. Dal 20 al 22 settembre 2024 le bollicine di montagna tornano protagoniste di Trentodoc Festival. La kermesse – alla sua terza edizione – valorizza il metodo classico Trentodoc attraverso i luoghi di produzione di tutto il territorio trentino e i gioielli dell’arte della città capoluogo. E’ promossa dall’Assessorato all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali guidato da Giulia Zanotelli e dall’Istituto Trento Doc presieduto da Stefano Fambri.

La presentazione ufficiale del programma, alla presenza delle autorità e degli organizzatori del Festival – Istituto Trento Doc e Trentino Marketing in collaborazione con il Corriere della Sera – è in programma il 27 giugno alle ore 11.30 in Sala Capitolo, presso l’ex monastero agostiniano, sede amministrativa della Fondazione Edmund Mach (via E. Mach 1 a San Michele all’Adige).