PAT * TRENTODOC: «CON “DIVENTA SOMMELIER PER UN GIORNO” AL VIA LA SERIE DEI LABORATORI PRATICI»

16.32 - venerdì 26 settembre 2025

Scoprire la gestualità tipica del servizio del vino – dalla scelta del calice, alla stappatura e mescita, fino al vero e proprio servizio ai commensali – degustando sei etichette Trentodoc. Con “Diventa Sommelier per un giorno” si apre la serie dei laboratori pratici, ed eventi “tasting” di questa quarta edizione di Trendodoc Festival; un format innovativo che offre ad appassionati, curiosi e wine lovers l’opportunità di calarsi nei panni di un professionista del vino e vivere in prima persona l’arte della degustazione.

A guidare il pubblico in questo evento che si è tenuto nella suggestiva cornice del Palazzo Sosat, Maurizio Dante Filippi, Roberto Anesi e Cristian Maitan, migliori Sommelier d’Italia dell’Associazione Italiana Sommelier rispettivamente nel 2016, 2017 e 2023. Durante l’appuntamento hanno spiegato gesti e ritualità che permettono di esaltare le caratteristiche del vino, dalla scelta del calice, alla temperatura e posizione dell’etichetta, fino alle tecniche corrette di conservazione, per arrivare anche a riconoscere colori, sfumature, dimensioni e complessità delle sei etichette Trentodoc proposte. Un’esperienza immersiva per approfondire la cultura del vino, alla scoperta dei segreti e del fascino del mestiere del sommelier.

Il Trentodoc Festival è promosso dalla Provincia autonoma di Trento e organizzato dall’Istituto Trento Doc con Trentino Marketing, in collaborazione con Corriere della Sera e il contributo attivo della filiera dell’accoglienza.