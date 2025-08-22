PAT * TRENTO – NECROPOLI MONUMENTALE PREROMANA: «SCAVI DI VIA SANTA CROCE, LA PRESENTAZIONE AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (27/8 -18.00)»

14.02 - venerdì 22 agosto 2025

La scoperta della necropoli monumentale di epoca preromana messa in luce dagli archeologi in via Santa Croce, nel centro storico di Trento, è uno dei ritrovamenti più significativi effettuati negli ultimi decenni nel nostro territorio.

L’eccezionale sito sarà presentato al pubblico mercoledì 27 agosto alle ore 18 al Castello del Buonconsiglio, in sala Gerola. All’incontro interverrà l’assessore alla cultura della Provincia autonoma di Trento Francesca Gerosa.

Ad illustrare le particolarità e il valore della scoperta saranno il soprintendente Franco Marzatico, dirigente generale dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Provincia autonoma di Trento, con un intervento dal titolo “Oltre la vita, nel cuore delle Alpi”, ed Elisabetta Mottes, sostituta direttrice dell’Ufficio beni archeologici provinciale con un intervento dal titolo “Trento via Santa Croce. La necropoli monumentale della prima età del Ferro”.