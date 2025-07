PAT * TRENTO – LAVORI TANGENZIALE: «A22 GRATUITA PER TUTTI GLI UTENTI DA NORD A SUD, CARREGGIATA RISTRETTA E SVINCOLO 7 CHIUSO FINO A METÀ AGOSTO»

17.31 - mercoledì 30 luglio 2025

Proseguono sulla tangenziale di Trento i lavori di messa in sicurezza della barriera stradale lato monte del ponte sull’Adige, all’altezza dello svincolo di Trento Centro (Uscita 6).

Un intervento che richiede il temporaneo restringimento della carreggiata in direzione Verona nel tratto Campotrentino-Trento Centro, oltre alla contestuale chiusura dello svincolo in ingresso alla SS 12 di Campotrentino (svincolo 7, rotonda di via Maccani) per la durata dei lavori, stimata fino alla metà di agosto.

Per ovviare ai disagi alla circolazione si ricorda agli utenti che per l’ingresso in città dalla Valsugana sono consigliate le uscite 10 Trento est a Ponte Alto e l’uscita 9 Trento nord.

Per chi proviene da nord ed è diretto in città si consiglia di utilizzare la convenzione Urban pass, che consente nelle fasce orarie indicate di transitare gratuitamente sull’A22 entrando dal castello Trento nord e uscendo a Trento sud, immettendosi da qui nella viabilità verso il centro.

In base alla convenzione autorizzata dalla Giunta provinciale con Autostrada del Brennero nella fascia oraria tra le 7:00 e le 20:00, fino al 14 agosto 2025, limitatamente alla tratta con ingresso a Trento Nord e uscita a Trento sud, è inoltre previsto l’esonero dal pagamento del pedaggio per tutti gli utenti, sia per i possessori di sistemi elettronici Telepass o simili sia per chi accede con ticket e può quindi uscire senza pagare limitatamente alle fasce orarie e al tratto indicato.

La copertura delle relative spese è a carico della Provincia.