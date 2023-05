PAT * TRENTINO VOLLEY: FUGATTI – FAILONI, « DESIDERIAMO CONGRATULARCI CON LA SOCIETÀ, PER LA PROMOZIONE IN SERIE A1 FEMMINILE »

17.21 - giovedì 11 maggio 2023

Promozione Itas Trentino in Serie A1 femminile: le congratulazioni della Giunta Provinciale.La Giunta Provinciale celebra la promozione nella massima serie della squadra femminile di Trentino Volley. Il Presidente Maurizio Fugatti, l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni e tutta la giunta della Provincia autonoma di Trento si congratulano con la società Trentino Volley per la promozione dell’Itas Trentino in Serie A1 femminile. “Desideriamo congratularci con la società Trentino Volley per aver raggiunto il traguardo della promozione in Serie A1 femminile.

Un successo figlio della sapiente programmazione, e del sostegno della Provincia che non è mai venuto meno, di un club che ci ha piacevolmente abituati a successi nazionali e internazionali con la squadra maschile e che ora si appresta a tornare nel massimo campionato nazionale con quella femminile. Anche alcune atlete cresciute sportivamente in Trentino militano in questa compagine. Segno che il movimento è sano, mantiene un occhio di riguardo per i nostri giovani talenti che possono crescere nella maniera migliore e affacciarsi sui più prestigiosi palcoscenici della pallavolo, e che nella prossima stagione avrà ben due squadre iscritte alla massima serie di pallavolo italiana. Un orgoglio in più per il nostro territorio”.