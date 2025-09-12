PAT * TRENTINO – VAL DI SOLE / PEIO: «RECUPERATO L’ELICOTTERO “H125”, DEL NUCLEO CORPO PERMANENTE VVF TRENTO»

19.45 - venerdì 12 settembre 2025

È stato recuperato questo pomeriggio il mezzo H125 del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, costretto lunedì ad un atterraggio precauzionale durante un’attività di trasporto rifiuti dal rifugio “Mantova” al Vioz, in val di Peio.

Dagli accertamenti è emerso che, durante la fase di discesa, una parte del carico fissato ai cavi si è sganciata e uno di essi ha urtato il pianetto di coda.

Grazie alla prontezza e alla professionalità del pilota, l’elicottero è stato comunque condotto a terra in piena sicurezza.

In questi giorni l’aeromobile è stato costantemente presidiato dai Vigili del fuoco volontari del Corpo di Peio, dal personale del Corpo permanente di Trento e dal personale del Corpo forestale del Trentino.

Dopo le necessarie verifiche tecniche svolte congiuntamente da specialisti del Nucleo elicotteri, tecnici Airbus e ispettori Enac, si è potuto procedere al recupero, vista la lieve entità del danno, favoriti anche dalle condizioni meteo positive.

A seguito di un primo intervento di riparazione, l’elicottero ha potuto dunque decollare dalla zona del Dos dei Cimbri – dove era atterrato – per raggiungere Cogolo di Peio.

Un’operazione svolta anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Polizia locale.

Qui il mezzo H125 è stato caricato su un mezzo del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento per essere trasportato nell’hangar di via Lidorno a Trento, dove sarà sottoposto agli interventi di riparazione definitivi.

Una volta completati i lavori, l’H125 tornerà operativo per garantire il proprio servizio a favore della comunità trentina.