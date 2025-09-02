PAT * TRENTINO – SCIOPERI TRENI DEL 4-5/9: «POSSIBILI DISAGI, GARANTITE LE FASCE ORARIE (5.30-8.30) E (16.00-19.00)»

15.50 - martedì 2 settembre 2025

Possibili disagi per gli utenti per gli scioperi del personale ferroviario indetti da giovedì sera a venerdì di questa settimana che interessano anche il Trentino e i suoi collegamenti.

Per il personale del Gruppo FS E Trenord lo sciopero è indetto dalle 21:00 di giovedì 4 settembre alle 18:00 di venerdì 5 settembre 2025.

Con riferimento al trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper sono garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali dalle 6:00 alle 9:00.

Lo sciopero nazionale di circa 24 ore riguarda anche il personale della Ferrovia Trento Malé Mezzana e della Ferrovia Trento Borgo Bassano del Grappa.

Nella giornata di venerdì 5 settembre il personale ferroviario e gli addetti alle biglietterie del settore ferroviario di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità: Servizio Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano) prosecuzione fino al completamento della corsa.

Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

Per Trentino Trasporti si ricorda che:

– le fasce di trasporto garantite sono dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

– i treni garantiti riportano la lettera G in rosso nell’orario

– le corse iniziate in fascia garantita proseguiranno fino alla fine della corsa anche al di fuori della fascia stessa

– le corse della Ferrovia Trento Malé Mezzana effettuate con autobus non sono interessate dallo sciopero

– le corse della Ferrovia Trento Borgo Valsugana effettuate con autobus non sono interessate dallo sciopero; attenzione alle coincidenze a Borgo Valsugana Est