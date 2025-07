PAT *TRENTINO: «METEO, CONDIZIONI DI INSTABILITÀ FINO A DOMENICA SERA»

13.10 - sabato 12 luglio 2025

Meteotrentino informa che un vortice depressionario – attualmente centrato sull’Europa settentrionale – sta determinando correnti occidentali a tratti instabili sulle Alpi.

In Trentino, fino a domenica sera, sono attese condizioni di tempo variabile, con precipitazioni intermittenti, sparse o diffuse, che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale.

In particolare, tra il pomeriggio e la sera di oggi, durante la prossima notte e nelle prime ore di domani mattina, così come nel pomeriggio-sera di domenica, non si escludono episodi di precipitazioni intense in brevi intervalli di tempo, accompagnate da frequenti fulminazioni, raffiche di vento anche forti e possibili grandinate di piccole dimensioni.

Per la giornata di lunedì sono probabili nuovi rovesci e temporali sparsi nel corso del pomeriggio e della sera.