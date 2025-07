PAT * «TRENTINO E LETTONIA RAFFORZANO LA COLLABORAZIONE, VISITA DELL’AMBASCIATRICE LETTONE PER SOSTENIBILITÀ E COOPERAZIONE ACCADEMICA»

19.02 - lunedì 21 luglio 2025

Nuove prospettive di cooperazione tra la Provincia autonoma di Trento e la Repubblica di Lettonia, in particolare nei settori della sostenibilità, della formazione e dello sviluppo economico, ma anche le difficoltà che gli scenari geopolitici attuali pongono per l’Europa e gli Stati Baltici in particolare.

Sono stati questi i temi al centro dell’incontro istituzionale che si è tenuto nella sede della Provincia autonoma di Trento tra l’ ambasciatrice della Repubblica di Lettonia in Italia Elita Gavele, l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia, Simone Marchiori, la dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, Laura Pedron, e, per l’Università di Trento, il professor Marco Ragazzi, delegato del Rettore per la sostenibilità.

“La presenza dell’ambasciatrice rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare i legami tra la Lettonia e il nostro territorio, ma anche per esplorare nuove opportunità di collaborazione – ha dichiarato Marchiori – il Trentino è una realtà fortemente autonoma, con radici storiche e culturali solide e un impegno costante sui fronti dell’innovazione, della sostenibilità e della ricerca. L’incontro odierno conferma la volontà di costruire relazioni durature con Paesi europei che condividono valori e visioni comuni, come la Lettonia”.

Durante il colloquio, l’ambasciatrice ha sottolineato l’interesse della Lettonia a intensificare le relazioni con l’Italia e con il Trentino, in particolare per promuovere sinergie economiche e imprenditoriali. Dopo una lunga fase di rapporti economici prevalentemente orientati verso Russia e Bielorussia, la Lettonia sta infatti riorientando la propria economia verso i mercati dell’Unione Europea.

Tra i settori con maggiori margini di collaborazione, l’Ambasciatrice ha citato quello del legno pregiato, risorsa strategica per il Paese baltico coperto per il 52% da foreste, ma anche nel comparto dell’abbigliamento sportivo di alta qualità e dell’innovazione. Collaborazione che può trovare nuove opportunità di valorizzazione attraverso il dialogo con le imprese trentine.

La visita si inserisce nell’ambito della cooperazione accademica tra l’Ateneo trentino e la Riga Technical University, nell’ambito del Blended Intensive Programme on Environmental Sustainability, un programma formativo internazionale che coinvolge anche la Politehnica University of Timisoara (Romania), con l’obiettivo di stimolare il confronto tra studenti e docenti sui temi dello sviluppo sostenibile.