PAT * TRENTINO-COREA DEL SUD: «GESTIONE ORSO, FOCUS SU RISULTATI E PROSPETTIVE DEI PROGETTI DI CONSERVAZIONE»

17.01 - mercoledì 3 settembre 2025

Dal Trentino alla Corea del Sud, la gestione dell’orso è una sfida che unisce territori molto diversi tra loro, ma accomunati dall’impegno per la coesistenza con le comunità locali e per la tutela della specie.

In questi giorni una delegazione sudcoreana è in visita sul nostro territorio per incontrare i tecnici dei Servizi Fauinistico e Foreste della Provincia autonoma di Trento. Al centro del confronto: esperienze, risultati e prospettive dei due progetti di conservazione e gestione dell’orso.

La visita in corso rappresenta un momento di scambio reciproco: già nel 2024, infatti, i responsabili del Trentino erano stati invitati in Corea del Sud per approfondire da vicino l’esperienza locale di gestione dell’orso.

La Corea del Sud ha avviato il proprio programma nel 2004 – e proseguito fino al 2020 – reintroducendo 51 esemplari di orso nero asiatico, provenienti da Cina, Corea del Nord e Russia.

Il progetto di conservazione ha consentito la crescita del numero di esemplari fino a raggiungere oggi gli 89 individui. In Trentino, tra il 1999 e il 2002 sono stati reintrodotti dalla Slovenia 10 orsi bruni.

Oggi la popolazione è cresciuta fino a superare i 100 esemplari, secondo le stime del Rapporto Grandi carnivori 2024. Va ricordato che si tratta di due specie differenti: l’orso nero asiatico, infatti, ha dimensioni generalmente più contenute rispetto all’orso bruno.

Durante la visita, i rappresentanti coreani hanno espresso particolare interesse per le misure di prevenzione adottate dalla Provincia a sostegno degli allevatori: dalle recinzioni elettrificate ai cani da guardiania, fino ai contributi dedicati.

Un altro tema condiviso riguarda la sicurezza di chi frequenta i boschi: sia il Trentino sia la Corea del Sud ritengono fundamentale promuovere opportune modifiche legislative per autorizzare l’utilizzo del bear spray, uno strumento ritenuto utile in situazioni di emergenza.