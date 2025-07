PAT * TRAGEDIA DI STAVA: FUGATTI, «IL RICORDO È ANCORA VIVO, VICINANZA ALLE FAMIGLIE DELLE VITTIME»

17.40 - venerdì 18 luglio 2025

“Il ricordo della tragedia di Stava e delle 268 vite spezzate è ancora vivo in tutti noi. Voglio esprimere a nome della Giunta provinciale e delle istituzioni la vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità di Tesero.

Ricordare significa anche assumersi la responsabilità di continuare a lavorare per la sicurezza, la prevenzione e la tutela del nostro territorio, affinché tragedie come quella che ha colpito la Val di Stava non accadano mai più”.

Queste le parole del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in concomitanza con il quarantesimo anniversario del disastro di Stava, avvenuto il 19 luglio 1985.

Domani, la ricorrenza sarà commemorata con una cerimonia civile organizzata a Tesero, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Fugatti sarà presente assieme agli assessori provinciali Simone Marchiori e Mario Tonina per raggiungere poi Rovereto dove, accompagnato dal vicepresidente Achille Spinelli parteciperà alla cerimonia per i cento anni della Campana dei Caduti.