PAT – TRAFFICO: «SS47, CHIUSURA NOTTURNA DI UNA CORSIA DEL VIADOTTO DEI CROZI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO SU VIA BASSANO»

14.01 - venerdì 21 febbraio 2025

Dalle 20.30 di lunedì 24 febbraio 2025 alle 6.00 del giorno successivo, così fino al mattino di venerdì 28 marzo 2025, scatterà la chiusura in orario serale e notturno di una corsia di marcia della SS47 in direzione Pergine in corrispondenza del viadotto dei Crozi. Una misura necessaria al fine di permettere la realizzazione di alcuni interventi necessari al completamento della ristrutturazione del viadotto stesso.

Durante la chiusura serale e notturna, valida solo in direzione Pergine, il traffico verrà deviato sulla bretella di svincolo per Trento Est prima dell’imbocco della galleria di Martignano e incanalato sulla ex SS 47 delle Laste (via Bassano), per poi essere immesso nuovamente sulla SS47, in corrispondenza del viadotto, su una sola corsia di marcia.

Una scelta, quella della chiusura serale e notturna, funzionale all’esigenza di non impattare sul carico che l’arteria sopporta in ragione dell’interruzione della ferrovia della Valsugana per i lavori di elettrificazione, durante i quali è stato previsto il servizio sostitutivo tramite bus.

Si raccomanda agli automobilisti di moderare la velocità e di prestare attenzione alla segnaletica sul posto.

Durante il giorno, dalle 6.00 alle 20.30, non è prevista alcuna limitazione al traffico.

Link alla notizia