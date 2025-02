PAT * “THE EUOPEAN HOUSE AMBROSETTI“: «FUGATTI, «TRENTINO TOP NEL WELFARE ITALIA INDEX, SODDISFAZIONE E RESPONSABILITÀ»

19.09 - martedì 11 febbraio 2025

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle politiche sociali e salute, Mario Tonina. Ambrosetti: Trentino top nel welfare Italia index. Il commento di Fugatti. “Soddisfazione e responsabilità”. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti affida a queste due parole il commento alla notizia che il Trentino è primo in Italia nella classifica Welfare Italia Index elaborata su iniziativa del Gruppo Unipol in collaborazione con The Euopean House Ambrosetti.

“Essere riconosciuti meritevoli in tante classifiche, specie quelle autorevoli , come in questo caso Ambrosetti – aggiunge Fugatti – è motivo di orgoglio prima di tutto, ma al tempo stesso è un’esortazione a non calare mai la guardia e a continuare ad innovare con politiche e strumenti di volta in volta tarati sulle esigenze e sugli scenari che anche a livello di una piccola realtà come la nostra sono in continua evoluzione.

Per valorizzare questi risultati, mantenerne gli standard e continuare ad essere competitivi – conclude il presidente – occorre una diffusa consapevolezza di chi siamo e di cosa abbiamo. I problemi ci sono e continueranno ad esserci ovviamente, ma partire da queste basi e da questi riconoscimenti aiuta sicuramente ad affrontarli e a risolverli.

Soddisfazione viene espressa anche dall’assessore provinciale alle politiche sociali ed alla salute Mario Tonina. “Il lavoro fatto, quello che stiamo facendo e l’impegno per il futuro sono il giusto commento in merito a questi traguardi e la doverosa risposta che dobbiamo ai nostri cittadini. La scommessa ora è mantenere questi livelli e impegnarsi a fondo per migliorarli con una particolare attenzione a tutte le misure di prevenzione che richiedono un’assunzione diretta di responsabilità da parte di tutti”