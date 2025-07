PAT * TERME DI LEVICO: «DUE GIORNI DI MUSICA E LETTURE CON TREM AZUL E MAURO COVACICHIL, IL 22 E 23 LUGLIO»

12.31 - giovedì 17 luglio 2025

Doppio appuntamento al Parco delle terme di Levico nell’ambito del programma “Vivere il Parco” proposto dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

Martedì 22 luglio ad ore 21.00 l’installazione Sequoia ospita la cantante Alessia Martegiani, Massimiliano Coclite alle tastiere e Bruno Marcozzi alle percussioni, che presentano il progetto musicale Trem Azul.

Si tratta di un progetto ventennale che nasce dall’idea di tre musicisti abruzzesi con in comune l’amore per la musica brasiliana e certe sonorità del jazz elettrico di matrice Zawinuliana.

La band scrive con l’intento di liberarsi dalle convenzioni e dagli stili, producendo così tre dischi di brani originali, quasi tutti in lingua portoghese, che però non hanno una linearità filologica con la musica autoriale brasiliana.

I dischi, pubblicati da Wide Sound, Cinik Records e Via Veneto Jazz/Jando Music, sono “Trem Azul”, “Amigdala” e “Nao Sei Sambar”.

I Trem Azul si sono avvalsi della collaborazione con jazzisti di calibro internazionale come Fabrizio Bosso, Max Ionata, Javier Girotto, Roberto Taufic, Stefano Cocco Cantini, Nicola Stilo, sia in studio che dal vivo, ma sono altresì a loro agio anche nella formazione minimale del trio, in un costante dialogo giocoso e creativo.

I Trem Azul si sono esibiti in importanti club e rassegne nazionali e internazionali.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso la barchessa del parco con entrata da Piazza Garollo/Via Prati e posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Mercoledì 23 luglio ad ore 21.00 presso la barchessa del parco, con entrata da Piazza Garollo, c’è il reading letterario “Joyce” proposto dallo scrittore Mauro Covacich.

Dopo quello con Svevo, Mauro Covacich affronta un altro corpo a corpo con un gigante della letteratura triestina, lo scrittore irlandese James Joyce, la cui opera -Ulisse – ha festeggiato nel 2022 i cento anni della sua prima edizione integrale.

Partendo da un approccio autobiografico, Covacich mette in luce i tratti umani e artistici di quello che può essere considerato il primo scrittore performer: un uomo che ha subito undici operazioni agli occhi e ha dato vita ad una nuova forma di visibilità; un uomo ritenuto troppo cerebrale e che non ha mai smesso di parlare del corpo; un autore accusato di essere elitario e che si è sempre pensato come un operaio della scrittura; il genio che, meglio di ogni altro, ha mostrato come gli uomini siano un’invenzione del linguaggio.