PAT * TENNIS: SVELATE LA “COPPA DAVIS“ E LA “BILLIE JEAN KING CUP“, I DUE TROFEI ESPOSTI IN SALA DEPERO IL 15 E 16/2»

17.45 - venerdì 14 febbraio 2025

Svelate la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. I due trofei rimarranno esposti in Sala Depero domani e domenica.

I due trofei più ambiti dai tennisti di tutto il mondo in vetrina nel palazzo della Provincia. Domani, sabato 15, e domenica 16 febbraio, in Sala Depero si potranno osservare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, conquistate lo scorso autunno delle nazionali azzurre di tennis. L’iniziativa rientra nel Trophy Tour voluto dalla Federtennis nazionale e questo pomeriggio la vicepresidente e assessore allo sport Francesca Gerosa e l’assessore all’artigianato, commercio, turismo, caccia e pesca, Roberto Failoni hanno sollevato il velo e alle due coppe: “La vista di questi trofei suscita sempre una grande emozione – ha dichiarato la vicepresidente Gerosa –. Ogni nome inciso su queste coppe racconta una storia di passione, talento e sacrificio.

Ma soprattutto, ogni nome rappresenta un esempio per i nostri giovani atleti, un’ispirazione a credere nei propri sogni e a impegnarsi per realizzarli. L’emozione che proviamo ammirando questi trofei è un’emozione che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi, perché sappiamo che nello sport, come nella vita, la passione e l’impegno sono fondamentali per raggiungere grandi traguardi”.

“Dopo Riva del Garda nel 2024 e Madonna di Campiglio nei giorni scorsi – ha affermato l’assessore Failoni – era doveroso dare la possibilità anche a chi abita o trascorre del tempo nel capoluogo di poter ammirare gratuitamente due trofei che hanno fatto la storia del tennis e da due anni a questa parte sono stati vinti dalle nostre nazionali. In Trentino il movimento tennistico gode ottima salute e anche quest’anno gli appassionati potranno seguire due importanti tornei a Trento e Rovereto”.

Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente della Federtennis trentina Marcello Russolo il quale ha ricordato il momento di grazia che sta vivendo il tennis in Italia e gli enormi benefici che hanno apportato al movimento tennistico nazionale e trentino le vittorie di Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Si potrà osservare la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup in Sala Depero domani e domenica (orario 10-15).