PAT – TECNOLOGIA: «GLI ASSESSORI SPINELLI E ZANOTELLI IN VISITA ALLA MINIERA ATTIVA DI TASSULLO, CON IL MINISTRO URSO»

19.31 - venerdì 21 febbraio 2025

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione di Intacture–The Natural Home of Data, il primo data center in Europa costruito all’interno di una miniera attiva. Sono state ultimate le attività estrattive e realizzato un cavedio verticale che collegherà l’infrastruttura ipogea con uffici e zona impianti esterna.

Come è noto, oltre al data center, la miniera presenta condizioni ideali per lo stoccaggio di beni di vario genere e alcuni prodotti di eccellenza trentini sono già presenti in questi spazi, che oggi pomeriggio hanno visto la visita del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, assieme agli assessori provinciali allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca Achille Spinelli e all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli.

Presenti, tra gli altri, il sindaco di Predaia Giuliana Cova e i vertici di Tassullo, con l’amministratore delegato Roberto Covi, di Melinda, di Cavit, di Trentingrana e il cda di Intacture.

Link alla notizia