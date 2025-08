PAT * TANGENZIALE TRENTO: «VENERDÌ 8/8 RIAPRIRÀ, LAVORI IN ANTICIPO PER RIASFALTATURA ED INSTALLAZIONE GUARD RAIL»

12.20 - martedì 5 agosto 2025

Con una settimana di anticipo sul termine previsto, a partire dalla mattina di venerdì 8 agosto sarà possibile percorrere la SS 12 sul ponte dell’Adige all’altezza dello svincolo di Trento Centro.

Dallo scorso martedì 29 luglio, a causa dei lavori per il rifacimento della barriera stradale del ponte sul fiume, la carreggiata nel tratto tra Campotrentino – Trento Centro in direzione Verona è stata ristretta a una corsia ed è stato chiuso lo svincolo 7 in ingresso.

Sabato e domenica scorsi la ditta esecutrice ha completato la costruzione del cordolo, ripristinato gli scarichi e le guaine.

In questi giorni i lavori riguardano la posa dell’asfalto e il montaggio finale del guard rail.

Le operazioni termineranno giovedì 7 agosto e, per consentire la rimozione del cantiere, dalle 20 dello stesso giorno fino alle 5 di venerdì 8 agosto la strada sarà chiusa al traffico con deviazione su via Maccani, via Pedrotti e ponte San Giorgio.

Contestualmente, dalla mattinata di venerdì 8 agosto, sarà disattivato l’Urban Pass che consente di utilizzare gratis l’A22 in direzione sud nel tratto tra gli svincoli di Trento nord e Trento sud.