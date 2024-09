PAT * TANGENZIALE RAVINA: «NUOVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ DOMANI ALLE 04.00, PER LA PROSSIMA APERTURA DEL BYPASS TANGENZIALE ALLO SVINCOLO»

18.17 - lunedì 2 settembre 2024

Tangenziale Ravina, stanotte scatta la “fase due”. Nuove modifiche alla viabilità di Trento scatteranno domani mattina alle 4, in vista della prossima apertura del bypass della tangenziale allo svincolo di Ravina. È la cosiddetta “Fase 2”: in direzione nord sarà attivato l’innesto sulla nuova bretellina e la deviazione su via Al Desert, via Jedin e rientro in tangenziale all’entrata 4. In direzione sud riaprirà invece il tratto di tangenziale dopo l’uscita 4 (via Sanseverino) ma con successiva uscita obbligatoria al ponte di Ravina e proseguimento sulla SP90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio, con la possibilità di reimmettersi sulla tangenziale verso Mattarello. Durante questa fase il ponte di Ravina sarà utilizzabile solo per il traffico dalla tangenziale in direzione sud, ossia verso Ravina.

La “Fase 3” inizierà il 9 settembre, con l’apertura della bretella di bypass con una corsia in entrambe le direzioni. La seconda corsia in direzione nord sarà aperta a partire dal 15 settembre.

Per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell’Urban Pass di A22, strumento riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio che consente di viaggiare gratuitamente tra i caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Gli utenti “accreditati” sono ora circa 10mila, con richieste di attivazione dell’Urban Pass quintuplicate da quando – lo scorso 8 agosto – sono state annunciate le diverse fasi dei lavori che stanno interessando la tangenziale di Trento. Sono infatti una cinquantina le richieste giornaliere di adesione all’iniziativa (in precedenza erano pari a 9 unità), con un picco registrato il 27 agosto (250 pass) quando è scattata la “Fase 1” dei lavori. Nel solo mese di agosto, le richieste di attivazione sono state ben 1.254.