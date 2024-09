PAT * TANGENZIALE RAVINA: «INIZIATA LA DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA, LUNEDÌ VIA ALLA NUOVA VIABILITÀ DI BY-PASS»

18.37 - martedì 3 settembre 2024

Disagi al traffico per la Fase 2: aperto uno “sfogo” in direzione sud. Lunedì via alla nuova viabilità di bypass. Tangenziale Ravina, iniziata la demolizione del cavalcavia. Ruspe in azione anche sul cavalcavia di Ravina: questo pomeriggio è iniziata la demolizione del sovrappasso esistente nella parte nord, necessaria ad innestare l’imbocco della viabilità di bypass che sarà percorribile a partire da lunedì 9 settembre.

Nella giornata di avvio della “Fase 2” dei lavori per la riorganizzazione dello svincolo sulla SS12, in corrispondenza del ponte di Ravina, si sono verificati disagi al traffico specialmente nelle ore di punta. Per migliorare la gestione della viabilità – monitorata dal Servizio Gestione strade della Provincia e dalla Polizia locale di Trento Monte Bondone – nel tardo pomeriggio è stato aperto il tratto di tangenziale in direzione sud che collega il ponte di Ravina al “Marinaio”: una valvola di sfogo che sarà in funzione a seconda delle necessità del cantiere (verrà chiusa domani mattina fra le 6.30 e le 10.30 circa per lavori di asfaltatura e poi sarà riaperta). Lunedì mattina (giornata di avvio dell’anno scolastico) è previsto comunque il via alla “Fase 3” con l’apertura della bretellina di bypass con una corsia in entrambe le direzioni, mentre la seconda corsia in direzione nord sarà aperta a partire dal 15 settembre.

Si ricorda che per evitare eventuali incolonnamenti lungo le vie cittadine, ci si può dotare dell’Urban Pass di A22, strumento molto richiesto nelle ultime settimane e riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio, che consente di viaggiare gratuitamente tra i caselli autostradali di Trento nord e Rovereto sud. Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20.

Inoltre, in particolare per i mezzi pesanti l’indicazione è utilizzare per quanto possibile l’autostrada nell’attraversamento della città. Con la “Fase 2”, in direzione nord è stato attivato l’innesto sulla nuova bretellina e la deviazione su via Al Desert, via Jedin e rientro in tangenziale all’entrata 4. In direzione sud è stato riaperto invece il tratto di tangenziale dopo l’uscita 4 (via Sanseverino) ma con successiva uscita obbligatoria al ponte di Ravina e proseguimento sulla SP90 destra Adige fino alla rotatoria del casello sud A22 e quella del Marinaio, con la possibilità di reimmettersi sulla tangenziale verso Mattarello. Come detto in precedenza, a seconda delle necessità del cantiere, viene aperta anche la “pista” in direzione sud che collega il ponte di Ravina al “Marinaio”.

Una fase complessa dei lavori che richiederà alcuni giorni prima dell’avvio della Fase 3 con lo spostamento di fatto della tangenziale sul nuovo bypass.